El PP de Roales pide un cambio de actitud a Guarido y a Berna Miguel

El Grupo Popular decree que la reciente sentencia sobre la supuesta deuda de Roales a Zamora, que no obliga a pagar los 3,1 millones de euros reclamados por la capital por sanear las aguas residuales de este pueblo, "parece haber disgustado a los regidores de Zamora y Roales, pues ha evidenciado una mentira que han sostenido en el tiempo. El problema no estaba resuelto como en diversas situaciones han escenificado y publicado. No se puede mentir así a los vecinos de ambos municipios".