Extinguidos los incendios de Fermoselle y controlado el fuego de Vegalatrave

Tras más de quince días desde su declaración, la Junta de Castilla y León daba ayer por extinguidos los dos incendios de Fermoselle a falta de conocer la perimetración definitiva. Además, según el último parte oficial se daba por controlado el fuego originado en Rioconejos (Asturianos) así como el incendio que el pasado sábado se reavivaba en Vegalatrave y que ascendía a nivel 1 de peligrosidad ante la posibilidad de que las llamas afectaran a naves agropecuarias de la zona.

Asimismo, el siniestro de similares características provocado en Palazuelo de las Cuevas también se daba por concluido con un balance de 21 hectáreas de matorral quemadas y tres de arbolado.Un panorama más edulcorado que no evita, sin embargo, la declaración de nuevos sucesos ya sea de forma intencionada, accidentalmente o por causas aún por determinar. Así, un incendio provocado en Trabazos a las nueve de la noche del sábado se daba por controlado, uno en Lagarejos de la Carballeda se originaba por una negligencia y el de Ribadelago volvía a reavivarse en las últimas horas. La reproducción ha obligado a movilizar un operativo integrado por un agente medioambiental, los helicópteros de Villardeciervos, Rosinos y Hotel, una cuadrilla especialista y una cuadrilla de tierra.

Por otra parte, según denuncian varias fuentes, los representantes del Partido Popular de Fermoselle se ausentaron durante el gesto de unión política promovido el pasado sábado desde la plataforma de reciente creación "Fermoselle-Atrévete". Al parecer, cuando los responsables de este colectivo hicieron un llamamiento a los distintos representantes políticos para subir al escenario, tan solo respondieron a la llamada José Antonio de la Torre (Ciudadanos), Feliciano Arce y Begoña Marcos (PSOE). "Los populares acudieron a la concentración pero cuando les llamaron se marcharon, su reacción no tiene sentido ya que en el último pleno estuvimos todos de acuerdo en pedir la declaración de zona catastrófica", critican.

Asimismo, desde el movimiento ciudadano no entienden la celebración sin previo aviso de la actuación del grupo portugués "Sons do Douro" en la tarde de ayer en la plaza de la villa. "Desde la Plataforma le indicamos a la Diputación y al Ayuntamiento que estas cosas aunque sean in extremis están bien pero lo que necesita Fermoselle y Pinilla son otro tipo de actuaciones más profundas y no precisamente folclóricas".