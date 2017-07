- ¿Qué iniciativas existen para que los veranos resulten interesantes y no aburridos para los jóvenes que llegan y dan vida al pueblo?

-De cara al verano tenemos una monitora para campamento de verano, que paga el ayuntamiento, y también una guardería abierta con gastos que cubre el ayuntamiento sin ningún tipo de ayuda. Hacemos lo que podemos para que la gente esté a gusto en la medida que se pueda.

- Los alcaldes parecen obligados a llamar a las puertas de la Administraciones. ¿Pascual Iglesias da mucho la cara?

- Las administraciones deben pensar lo que es el mundo rural, que los alcaldes y concejales ven la realidad y cuando llamamos a la puerta no es por capricho sino por necesidad. Entiendo que los partidos políticos, y también lo digo por el PSOE, están ahí porque les interesa. No me llaman para congresos.

- ¿La gestión municipal tiene cortapisas?

- El alcalde y los concejales son los que conocen el pueblo. El secretario de turno debe centrarse en lo que le compete porque si el Ayuntamiento lo gobierna un secretario está destinado al fracaso.