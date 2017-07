El Juzgado imputa al alcalde de Fariza un posible delito electoral en el voto por correo

El Juzgado de Instrucción número 5 de Zamora considera que "de las diligencias instructoras practicadas se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, con provisionalidad, imputar al alcalde Fariza Manuel Ramos, José Redondo, Juan Carlos Manso, Eloy Prieto y Alfredo Fernández", el haber posiblemente infringido las normas que regulan los trámites del voto por correo respecto a algunos votantes de la circunscripción electoral de Fariza en las elecciones municipales y autonómicas de 2015".

El Juzgado ha remitido a la Fiscalía y a las acusaciones particulares personadas en el caso las diligencias practicadas y tienen un plazo de diez días para formular el escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral o el sobreseimiento.

Pone de manifiesto el Juzgado que "Juan Carlos Manso y Eloy Prieto acudieron al domicilio de M. de Toro y M. Villar y les rellenaron los impresos de solicitud de voto por correo y se los llevaron, de manera que no entregaron los votantes personalmente y previa exhibición del DNI la solicitud al funcionario de correos José Redondo". Añade que "V. Pascual tampoco rellenó ni firmó su solicitud de voto por correo ni entregó la entregó al funcionario de correos". También indica que el vecino "A. F. le pidió el DNI a E. Villar y le solicitó el voto por correo, rellenando el texto de solicitud Manuel Ramos por lo que la votante no solicitó personalmente previa exhibición el DNI al funcionario de Correos, al igual que hizo con C. Silvo". Añade que A. Pascual y su esposa M. T. Pascual "recibieron la documentación del voto por correo pese a no haber efectuado ninguna solicitud, vulnerando el funcionario de correos la normativa". Lo mismo ocurrió con M. T. Fadón. Respecto a M. Fontanillo y esposa B. Marino cuya documentación al voto por correo "fue tramitada por los concejales de Fariza, habiendo rellenado y firmado los impresos M. Ramos".

Informe pericial

El informe pericial realizado por la Policía Científica remitido al Juzgado de Instrucción de Zamora da por probado que Ramos Redondo plasmaron su firma en algunos documentos analizados.

El estudio ha consistido en examinar textos y firmas, "tanto dubitadas como incuestionadas", mediante "lentes manuales de diferentes aumentos y microscopio estereoscópico". Según recoge el informe pericial, "estos instrumentos permiten apreciar con mayor detalle la morfología general de su trazado, las características internas de sus elementos, la forma de sus contornos y, en general, todos aquellos aspectos geográficos observables por medios ópticos". También se utilizó "iluminación de diversos grados con el fin de estudiar los rasgos finales, la intensidad de la cohesión, la calidad gráfica, la destreza escritural y la velocidad de ejecución de la escritura". Otros aspectos obtenidos tenían que ver con el grado de curvatura de los trazos, las dimensiones del trazado?" Finalmente, según recoge el informe, "se ha procedido a un exhaustivo cotejo entre textos y firmas dubitados e indubitados, para revelar la existencia de analogías o diferencias, y establecer el grado de concordancia entre elementos comunes o, en su caso, valorar las discrepancias".

Los análisis del documento revelan "características gráficas homogéneas tanto en morfología gráfica como del útil escritural empleado, no apreciándose alteraciones, raspados, borrados u otros indicios que permitan establecer la presencia de una manipulación". Resalta, además, que "se aprecia un intento de simular diferentes manos de escritura en cuanto a textos biográficos y firma del remitente".

Las similitudes afectan tanto a la estructura general como a determinados elementos de detalle. Sobre el particular se repara en la letra "Z", en el grupo "del" cuyas letras se ejecutan sin solución de continuidad, en el enlace "am", en el grupo "ra", la letra "p".

En cuanto al estudio de firmas litigiosas, asentadas al pie de los certificados, presentan todas ellas, según el perito, "un trazado lento, con ciertos quiebros y torsiones, falta de automatismo, de escaso dinamismo y espontaneidad, además de tratarse de modelos de rúbricas legibles, completas e inexpertas".