El alcalde de Villalpando pide "a los críticos" que dejen el acta de concejales

El alcalde del Ayuntamiento de Villalpando, Félix González, reconoce que "es cierto que ante la complicada situación que atraviesa al ayuntamiento provocada por los tres ediles críticos, que están actuando a espaldas del partido, el miércoles mantuve una reunión con dos concejalas socialistas con el único objetivo de analizar la situación actual en busca de soluciones". Sin embargo, afirma, "no existió por mi parte ningún ofrecimiento concreto pero sí peticiones por su parte".

El regidor dice "lamentar que los concejales estén anteponiendo intereses y rencillas personales sobre el bien general y sobre la concordia reinante en Villalpando en los últimos diez años", y su confianza es que "el tiempo coloque las cosas en su sitio".

Señala que "lo más honesto por parte de los ediles críticos, si no están de acuerdo con las directrices del partido, es dejar sus actas de concejales".

Félix González subraya que "es lamentable que esta situación la haya provocado la simple compra de unos toros cuyo contrato voy a firmar al ser de mi competencia, por no excederse su cuantía del 10% del presupuesto municipal, como establece la Ley de Contratos del Sector Público". Por suerte, añade, "la gestión municipal no se limita a organizar las fiestas de San Roque y los resultados de los últimos diez años están ahí, con una gestión ágil de los problemas de los vecinos y unas arcas saneadas que incluso nos permitió bajar el tipo impositivo del IBI en 2014, situándolo muy cerca del mínimo permitido. Este tipo de actuaciones son menos vistosas de cara a la galería pero mucho más importantes". En cuanto a las ediles socialistas dice "entender que quieran aprovechar la situación actual. Es lícito por su parte, si bien no siempre los medios justifican el fin. Airear en las redes sociales de manera jocosa cuanto acontece en el ayuntamiento no parece muy serio para quienes aspiran a gobernar Villalpando algún día".

Señala que "tengo la fuerza de quien se considera que tiene la razón y mi intención es seguir al frente del ayuntamiento trabajando por lo que me llevó a presentarme a alcalde: el cariño por mi pueblo y por sus gentes de bien".