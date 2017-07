"La unión entre los pueblos es vital para mantener las tradiciones y lograr el desarrollo social"

Chany Sebastián

Mónica Llover Fernández, residente en el País Vasco de orígenes zamoranos, es actualmente la presidenta de la Federación de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba, una entidad que desde hace ya 29 años promueve el Día de la Comarca.

- ¿Cuál es su relación directa con la provincia de Zamora?

-Nací en el País Vasco y he vivido siempre en Bilbao, pero me siento zamorana por mis orígenes, de los que me siento muy orgullosa. Mi madre nació en Bamba, Tierra del Vino, y mi padre en Domez, Tierra de Alba, emigraron y allí nací yo. Las vacaciones de verano en Domez son parte muy importante de mi vida, la relación con mis paisanos, la convivencia y las fiestas. Por eso procuro que mis hijos vengan al pueblo, lo conozcan y disfruten. Y ellos encantados.

- ¿Qué valores destacaría de Domez de Alba?

-La sencillez y bondad de sus gentes, acogedoras y siempre dispuestas a ayudarse unas a otras, con los brazos abiertos para cuantos a Domez llegan. Domez, como la mayoría de los pueblos de Aliste, Tábara y Alba mantienen vivos dos valores esenciales, la convivencia y la hermandad, algo que debemos transmitir a la nuevas generaciones, que niños, adolescente y jóvenes valoren lo que conocen y aprenden de sus padres y abuelos y se sientan orgullosos de sus pueblos.

- ¿Qué nos recomendaría cuando lleguemos al pueblo?

-Todo. Tenemos un río, el Aliste, y su preciosa ribera que es un paraíso natural y entorno a ella ha girado la vida del pueblo, pues el agua es vital para la supervivencia, más antes cuando no había agua corriente en las casas. El Aliste ofrece pesca de barbos y cangrejos, agua para el riego y abastecer a los animales domésticos y a la fauna y flora, en él se lavaba la ropa y nos íbamos a bañar cada verano. A nivel arquitectónico nuestra iglesia de San Justo y Pastor es una maravilla. A nivel de tradiciones San Antonio y el Corpus son dos fiestas con gran arraigo junto a las patronales.

- Dinamizando la vida social y cultural predican con el ejemplo: la unión hace la fuerza.

-Evidentemente, en un pueblo si queremos hacer algo tenemos que estar unidos. En 2007 creamos la Asociación Cultural El Pielgo y a través de ella organizamos eventos importantes como las fiestas patronales, en las que participa con una aportación económica importante el Ayuntamiento de Gallegos del Río que preside Consuelo Gabella. Hemos conseguido organizar unas fiestas que no sean solo verbenas, sino también folclore, gastronomía, juegos infantiles, senderismo y cultura tradicional, que se sientan partícipes por igual niños, jóvenes y mayores. Todo ello se consigue gracias a la colaboración de todos los integrantes de la Junta Directiva y de los socios. Hay mucha unión.

- El medio rural vive momentos difíciles de envejecimiento y despoblación, ¿hay solución?

-Las comunicaciones son una parte vital para conseguir el progreso. La conversión en autovía de la Nacional 122 es una prioridad que parece se va a hacer realidad y así lo esperamos y deseamos. Las Administración tienen que apostar fuerte por las nuevas tecnologías de la información y para ello hay que conseguir una cobertura de Internet digna en los pueblos. Hoy Internet es imprescindible, y en Aliste, Tábara y Alba montar una empresa y tener que depender de ellos es una tarea casi imposible. En Domez nos gustaría poder recuperar y restaurar el puente viejo de piedra.