El PSOE de Villalpando rechaza un pacto de coalición con Félix González Ares

El Grupo Municipal Socialista de Villalpando ha rechazado gobernar en coalición con el actual alcalde, Félix González Ares, del Partido Popular. Según ha podido saber este diario, el regidor ofreció el pasado martes a los socialistas ocupar dos puestos dentro de la Junta de Gobierno Local, así como la Segunda Tenencia de Alcaldía, lo hizo en una reunión a la que asistieron la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rosa Ana Fernández, y la edil Natalia Redondo, quienes expresaron la negativa de su grupo.

González Ares pretendía sustituir en el órgano de gobierno a Laura Grande y a José María González, dos de los concejales del PP que solicitaron el último Pleno extraordinario para presentar propuestas de contratación de ganado bravo para las fiestas de San Roque. Según ha sabido este diario, el alcalde valoraba destituir a estos dos ediles "por falta de confianza" y que la Junta pasara a estar compuesta por su compañero Diosdado Manrique, que pasaría a ser el primer teniente de alcalde, dos socialistas, y él mismo con su voto de calidad que desharía los empates. Sin embargo, a última hora de ayer el regidor declaraba a este diario que "de momento no se ha comunicado a los dos concejales su revocación, y por lo tanto no es una decisión definitiva".

Sin embargo, el equipo de gobierno está roto y dividido en dos bloques enfrentados, como se escenificó en el Pleno extraordinario del 14 junio. Los concejales del PP Laura Grande, José María González y Luis Antonio Prieto han expresado en repetidas ocasiones su intención de conservar su acta de concejal hasta el final del mandato, por otro lado, Félix González también ha dicho claramente que permanecerá en la Alcaldía los dos años que restan, pero solo conserva el apoyo de Manrique y son dos ediles en una Corporación de nueve. En esta situación los socialistas, con cuatro concejales, se han convertido en el grupo más grande de la Corporación pese a haber perdido las elecciones municipales de 2015.

Desde el PSOE muestran "preocupación" por un Ayuntamiento que, de facto, carece de gobierno "a solo cinco semanas de las fiestas patronales y en pleno verano, cuando más residentes hay en el municipio", sin embargo "no podemos aceptar las condiciones de Félix González". Ayer había convocada una Junta de Gobierno Local que no llegó a celebrarse al no presentarse dos de sus miembros.

Según ha podido saber este diario, el alcalde sigue barajando todas las alternativas para presidir un gobierno viable. La otra posibilidad es una moción de censura que cada vez parece más cerca, los ediles críticos del PP niegan que haya habido contactos en este sentido.