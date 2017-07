El alcalde de Fermoselle: "Me gustaría que la oposición trabajara más por el pueblo"

El alcalde de Fermoselle, Alejandro Fermoselle Berdión, desconoce "a qué desprecios a la oposición" se refieren los concejales del PSOE y de Ciudadanos en las declaraciones recogidas por este diario en su edición de ayer ya que, asegura el regidor, "nunca he ocultado información a la oposición, este es un Ayuntamiento que trabaja de una forma totalmente transparente" y cita como ejemplo que "en el pleno del 29 de junio di cumplida cuenta de todos y cada uno de los temas por los que preguntaron los grupos de la oposición", incluidas aquellas preguntas sobre sus responsabilidades como jefe de personal "que no eludí en ningún momento, tampoco descalifiqué a nadie, me limité a responder a las preguntas". Del mismo modo, sobre la compañía que repara las averías en las infraestructuras municipales asegura que "los concejales de la oposición tienen conocimiento de todas y cada una de las facturas que ha cobrado dicha empresa, siempre dentro de la más estricta legalidad".

Por otro lado, el regidor explica que fue él quien pidió autorización a la Fundación Conchita Regojo para poner el nombre de la benefactora a las piscinas municipales de Fermoselle, lo hizo en el mes de noviembre y desde la institución dieron su conformidad con la condición de que lo aprobara el pleno municipal, como así fue, por lo tanto "esa propuesta partió del alcalde", contrariamente a lo que afirmaba la oposición en el comunicado que recogía este diario. Asimismo, Fermoselle Berdión aclara que él, personalmente, ya ha expresado "en nombre de todo el pueblo de Fermoselle" el agradecimiento a la fundación por su aportación anual, con la que el Ayuntamiento puede ejecutar distintos trabajos de mejora en las piscinas, "es otra mentira más eso de que solo hemos dado las gracias en nombre de la Junta de Gobierno", asevera. En cuanto a las obras llevadas a cabo en estas instalaciones, niega haber ocultado cuáles son, como afirmaba la oposición, "las obras ejecutadas están ahí y las pueden ver todos los usuarios de las piscinas", recuerda.

Respecto a la polémica sobre la cena pagada por el Ayuntamiento al grupo de vecinas que montaron el belén navideño, el alcalde recuerda que "el concejal de Cultura respondió lo que tenía que responder, no dio los nombres de las invitadas porque vulneraríamos la Ley de protección de datos".

Por último, Fermoselle Berdión afirma con rotundidad que en ningún momento se sintió nervioso por la presencia de público en la sesión plenaria, "al comenzar había tres personas, después entró una cuarta, yo estoy acostumbrado a participar en plenos con más de 100 vecinos delante y estar bien tranquilito". El regidor concluye diciendo que "me gustaría que esos concejales se dedicaran a trabajar más por el pueblo desde la oposición, sin embargo parece que solo se ocupan de venir a los plenos para hacer postureo, y el resto de días ni se acuerdan del Ayuntamiento".