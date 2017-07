La oposición acusa al alcalde de Fermoselle de "ocultar información" a los concejales

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Fermoselle, encabezado por Miguel Ángel Prieto, y el edil de Ciudadanos, José Antonio de la Torre, acusan al alcalde del PP, Alejandro Fermoselle, de hacer "continuos desprecios a los concejales de la oposición", como demostró, afirman, en la última sesión plenaria cuando el regidor presentaba "un nerviosismo que se apreciaba al inicio del Pleno al ver que había público asistente, y que se iba acrecentando cada vez que intervenía la oposición".

Los grupos de la oposición valoran que el alcalde, en sus intervenciones, "se limitó a evadir sus responsabilidades como jefe de personal, a descalificar públicamente a una ex-trabajadora del Ayuntamiento que ya no tiene ninguna relación laboral con la entidad y a defender a la empresa que repara las averías, la cual ha cobrado más de 10.000 euros y tiene relación de parentesco con una concejala del equipo de gobierno".

Por otro lado, los concejales del PSOE y Ciudadanos acusan al primer edil de "ocultar información a la oposición", concretamente en lo referente a los trabajos realizados en la piscina municipal con el dinero de la Fundación Conchita Regojo, que se negó a detallar. Además, se quejan de que el equipo de gobierno no les invitó a asistir a la última visita de los representantes de la fundación, motivo por el cual se abstuvieron en la votación de la propuesta para poner el nombre de Conchita Regojo a las instalaciones, y anuncian que los cuatro ediles de la oposición "le harán llegar a la Fundación Chonchita Regojo su agradecimiento en nombre del pueblo de Fermoselle por la colaboración que le prestan, ya que desde el Ayuntameinto solo lo hacen en nombre de la Junta de Gobierno". A este respecto, recuerdan que en su anterior mandato Alejandro Fermoselle se opuso a esta misma propuesta porque partió de otro grupo municipal distinto al suyo. Además, señalan que el Ayuntamiento "no ha hecho un acceso al agua para personas de movilidad reducida, como habíamos pedido".

Otro encontronazo entre gobierno y oposición llegó cuando estos últimos quisieron saber quiénes son las seis mujeres a las que el Ayuntamiento invitó a una comida en el Hotel Marqués de Liseda por valor de 120 euros, en agradecimiento por haber montado el belén navideño, pues el alcalde se negó a dar sus nombres. Los concejales consideraban que tenían derecho a saberlo porque el convite se había pagado con dinero público, y porque "hay más gente en el pueblo que también hubiera colaborado de haber sabido que habría alguna invitación". Además, no entienden la negativa del alcalde a proporcionar esa información "cuando apareció en prensa una fotografía en la que se reconoce a cinco de las seis mujeres montando el belén".

Por último, desde la oposición replican al alcalde, que en el pleno citó a Abraham Lincoln diciendo que "se puede engañar a algunos todo el tiempo, a todos algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo" diciendo que "lo importante no es copiar frases, sino las que elabora uno mismo, pero claro está que el señor alcalde se aplica el proverbio latino "Quod natura non dat, Salmantica non præsta".