Fernández califica de "parche" el refuerzo de enfermería en Puebla

El alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, calificó de "parche" el refuerzo previsto por la Consejería de Sanidad para el Centro de Salud de Puebla que "no resuelven los problemas, porque de los cinco médicos de área siguen faltando tres".

Durante todo el año en las guardias en el centro de Salud de Sanabria "hay dos médicos y un enfermero, ahora hay dos médicos y dos enfermeros, pero seguimos sin médicos de área". El refuerzo es un parche comparado con el aumento de residentes, de pacientes desplazados y el aumento del trabajo para el centro de salud "entre el doble y el triple".

Las guardias se están salvando "nuevamente por el esfuerzo que hacen los profesionales que están pasados de horas. Los titulares acumulan 836 horas de guardias, además de doblar turnos". Fernández constata que de la propia Gerencia de Atención Primaria han tenido que enviar "altos cargos" para hacer guardias. Los médicos tienen que disponer de su periodo de vacaciones, como explicó el alcalde, con lo que los problemas de personal no se solventan.

Además de las falta de personal, el alcalde subrayó que no hay Internet en el 90% de los consultorios de los pueblos, con lo que el médico no puede consultar el historial de cada paciente, ni hacer la receta electrónica sino que tiene que regresar al Centro de Salud para completar el trabajo. Fernández reiteró que "los vecinos de los pueblos tienen derecho a tener "mi médico" y no que cada día sea atendido por uno distinto, que además no puede consultar el historial o las prescripciones para ese paciente".