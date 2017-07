Requejo festeja la Virgen de Guadalupe y Barjacoba homenajea a Santa Cecilia

Requejo arropó ayer a la Virgen de Guadalupe en la procesión que recorrió la localidad, aunque la imagen no pudo culminar su tradicional reposo en la ermita, al no estar autorizado el recorrido por la Nacional 525. La música de la charanga Támega y las gaitas de As Portelas colorearon el culto religioso. Entre las autoridades destacó la presencia del presidente provincial del PP, José María Barrios, junto al alcalde, Santiago Cerviño. El arcipreste de Sanabria y Carballeda, Jorge Flórez, por su parte celebraba la festividad de Santa Cecilia, en el pueblo de Barjacoba, en la Alta Sanabria. Los vecinos participaron en la procesión que en honor a la santa que culminó en el pequeño templo que domina las vistas sobre el pueblo. La banda de gaitas del Concello de Verea se sumó al vistoso recorrido.