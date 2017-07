"Las romerías marianas son parte de la cultura común de españoles y portugueses"

Jesús María Lorenzo Más es el presidente de la cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Salud, la hermandad romera más importante de toda la Raya de España y Portugal, que vela por la conservación del Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación y organiza la romería en honor a la Patrona de Aliste.

- ¿Qué significan las romerías internacionales para Aliste y Tras Os Montes, sus gentes y sus pueblos?

-La convivencia y hermandad más pura. Han sido durante siglos, sin lugar a dudas, lo son y esperemos lo sigan siendo, el principal punto de encuentro para los alistanos y trasmontanos, a nivel religioso, pero también social, cultural, folclórico y comercial, en definitiva, humano. Hablamos diferentes idiomas pero nos unen vivencias, historia y tradiciones. Incluso en momentos difíciles y con las fronteras cerradas o muy vigiladas los alistanos y trasmontanos hemos mantenido celebraciones conjuntas a uno y otro lado de la Raya en romerías como La Luz, La Riberiña y La Salud.

- ¿Cómo han sido y son las relaciones entre los españoles y los portugueses?

-Magníficas. Si un alistano va a Tras Os Montes y Alto Douro se le trata como a un trasmontano más y si un trasmontano viene a Aliste aquí esta y se siente como en su casa. Prueba de ello es Alcañices, aquí cualquier día y a cualquier hora te encuentras a portugueses haciendo sus compras o tomándose un café. Alistanos y trasmontanos llevamos muchos siglos conviviendo, incluso compartimos historia y orígenes. Autoridades y ciudadanos sabemos que la mayoría de las veces nuestros valores, los problemas y soluciones, debilidades y fortalezas, son cuando menos similares. Más que paisanos de un territorio fronterizo somos una familia muy unida, como hermanos.

- ¿En qué consiste el Encuentro mariano hispanoluso?

-Manda la tradición de siglos que cada vez que el 2 de julio cae en domingo las "Siete Hermanas" de España y Portugal se reúnan en Alcañices. Son siete imágenes marianas de uno y otro lado de la frontera: Virgen de Árboles de Carbajales de Alba, La Salud de Alcañices, La Encarnación de Villalcampo y La Soledad de Trabazos por España, y La Luz de Moveros, La Riberinha de Quintanilha y Virgen del Nazzo de Povoa de la región de Tras Os Montes y Alto Douro.

- La Nacional 122 no se puede cortar para procesionar, ¿habrá soluciones intermedias?

-Así es. Existe una normativa y tenemos que cumplirla. No se podrá procesionar por la travesía, pero sí hemos conseguido autorización para poder cruzarla, bien sea para entrar al Santuario o para salir de él. Es la única alternativa para mantener la tradición y no cortar el tráfico. La carretera Nacional 122 se convertirá en Autovía, confiamos en ello, porque es una necesidad, cuestión de vida o muerte, algo vital para los alistanos y trasmontanos. Cuando eso suceda podremos volver a utilizar la travesía para las procesiones. No nos queda otra.

- ¿Cuales serán los principales cambios de ubicación en la romería popular de este año?

-El más importante será que la misa de Acción de Gracias se celebrará en la plaza de las Moreras, donde se habilitarán sillas para alrededor de 600 personas. La Virgen de la Salud saldrá del Santuario y allí se encontrará con las otras hermanas que serán recibidas en el conocido "Prado de los Toros". El segundo cambio es que la procesión no discurrirá por la Nacional 122 y ello nos obligará a ampliar el recorrido por San Andrés, Pájaros, Cuesto y Labradores, de manera que, al ser una procesión multitudinaria, no se de el caso que los primeros romeros lleguen al final al Santuario antes de que inicien la procesión los últimos en salir.