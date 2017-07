El Ayuntamiento de Peleas limpiará el arroyo Valparaíso en su tramo urbano

El Ayuntamiento de Peleas de Abajo se hará cargo de la limpieza del arroyo de Valparaíso en el tramo urbano. Así lo pone de manifiesto el alcalde, Félix Roncero, que asegura estar al tanto de las denuncias que han realizado los vecinos, "porque es cierto que está lleno de maleza y sucio. Pero no solo en este tramo, sino en toda su longitud", pues empieza en Corrales y acaba en Gema. El alcalde explica cómo hace tres años tomaron la iniciativa los concejales y él mismo del saneamiento y limpieza del arroyo, lo que provocó un enfado monumental por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, quien dejó claro que sin permiso del organismo regulador de la cuenca no podían intervenir. A partir de aquí el Ayuntamiento ha solicitado permiso a la Confederación Hidrográfica y esta lo ha concedido, con lo cual antes de las fiestas de julio estará limpio el caudal y el entorno. Según explica el máximo mandatario, la Confederación asegura que no tiene fondos para acometer la limpieza total de todo el arroyo de Valparaíso, por lo que "nosotros solo actuaremos en el tramo urbano".