Correos niega que haya retrasos o acumulaciones en el reparto en Moraleja

En el reparto del correo en Moraleja del Vino no hay retrasos ni acumulaciones. Así lo ponen de manifiesto fuentes de Correos dando explicaciones de algunas de las cartas que llegaron con retraso a vecinos que estaban pendientes de una entrevista de trabajo en el Ayuntamiento y que habían sido seleccionados desde el Ecyl. "Al no ser una carta certificada no le hacemos el seguimiento", se excusan. Por otra parte, las mismas fuentes aseguran que el punto de encuentro donde el cartero que sustituye al titular reparte los paquetes es la plaza, con la mercancía dentro del coche que utiliza el cartero. "El titular tiene un local propio donde despacha certificados y paquetería pero al estar de vacaciones el local donde acuden habitualmente los vecinos de Moraleja está cerrado y ahora deben hacerlo en la plaza".