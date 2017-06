Vecinos de Moraleja expresan su malestar por el retraso en el reparto del correo

Vecinos de Moraleja del Vino han mostrado su malestar por el retraso del reparto de las cartas "desde que el carteo habitual se fuera de vacaciones".

Algunas de las tardanzas pueden traer consecuencias mayores. Según explica uno de los afectados, el Ayuntamiento de Moraleja realizaba una contratación de trabajadores eventuales, dos oficiales y un peón de albañilería, a la que no pudo asistir "porque, justo cuando llegué de Zamora a mediodía, me encontré la carta donde el Ecyl me indicaba que me presentara en el Ayuntamiento a las 12, ya que se iba a realizar la selección de personal, pero ya había pasado la fecha". Al parecer, esta misma situación vivieron otros candidatos a los puestos que ofertaba el Ayuntamiento.

De hecho, indica, que las personas que llegaron media hora tarde no pudieron optar a la selección. Por ejemplo una de las cartas recibidas salieron del registro de la Junta de Castilla y León el 19 de junio, a las 13.45, y llegó al domicilio de uno de los posibles candidatos al puesto de trabajo ofertado por el ayuntamiento el mismo día que se realizaba la selección, 22 de junio.

Ahora habrá que ver de quién es la responsabilidad, ya que, a juicio de los afectados y de Correos, "las cartas de este tipo hay que mandarlas con mayor margen, al menos de una semana".

Otro de los problemas que presenta el servicio de Correos en Moraleja del Vino es la ausencia de un local para entregar los paquetes y envíos certificados, actividad que actualmente se hace en un automóvil particular. Lo que sucede es que el cartero habitual de Moraleja del Vino tiene un local propio que utiliza para entregar paquetes y certificados, pero al estar de vacaciones los carteros que le suplen no tienen esa posibilidad.

Al parecer los carteros han pedido una sala al Ayuntamiento, pero el Consistorio "no tenía ninguna disponible", siempre según el relato vecinal.