Playas llenas de turistas y contenedores limpios

Los bañistas que este fin de semana se han acercado a las orillas y playas del Lago de Sanabria pudieron disfrutar de calores de verano y aguas del valle glaciar a 24 grados de temperatura. El sábado la afluencia fue masiva y sin las molestias de contemplar los cubos de basura llenos hasta la bandera. El domingo, el número de visitantes a las playas fue inferior por la amenaza de tormentas.

Las previsiones y el principio de acuerdo entre Junta y Ayuntamiento se cumplieron puntualmente y el fin de semana se hizo el adecuado tratamiento de las zonas de Uso Público, con la retirada de basuras y la limpieza de las deposiciones junto a los edificios de los servicios y vestuarios.

A partir del día uno de julio, la empresa Eulen comenzará a realizar el servicio de vigilancia de los estacionamientos en las zonas de playa y la apertura y mantenimiento de los edificios para el uso de visitantes y bañistas, además de la propia limpieza de la arena de las zonas de baño.

La polémica sobre el mantenimiento de las zonas de uso público sigue porque el 21 de marzo, hace exactamente tres meses, el Ayuntamiento de Galende solicitó una reunión con el responsable de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, además de comunicar que el Ayuntamiento no se podía hacer cargo del coste de gestión de los residuos en las zonas del Parque.



Presión turísticas

La población del municipio no llega a 1.500 habitantes y la presión turística es de 700.000 visitantes, concentrados en los meses de verano. La temporada se ha anticipado prácticamente a todo el mes de junio, como consecuencia de la ola de calor.

El alcalde, José Manuel Prieto Ramos, señaló que la Junta prestaba estos servicios hasta el año 2012 y como consecuencia de los recortes en el presupuesto del Parque Natural del Lago de Sanabria, el segundo espacio natural más visitado de toda Castilla y León, se suprimieron sin más opciones.

Desde 2012 a 2016 la alcaldía ha recogido los contenedores hasta ahora, por las deudas contraídas con la empresa, que anunció que el uno de junio no recogía una parte de los contenedores. Los que sí se estaban recogiendo eran los de la recogida domiciliaria de chalés y establecimientos tanto públicos como privados. Se dio el lamentable caso que se recogía un cubo y el resto ni se tocaban, aunque sí había unos llamativos trasvases de basuras de unos contenedores a otros, que llamaron la atención de empresarios y veraneantes.

El 3 de mayo se le solicita desde el Ayuntamiento la firma de un convenio para sufragar la recogida de basuras en las zonas del parque, ante la inminente llegada del verano. Con la basura desbordando los cubos y el riesgo de convertir el conflicto en un problema de salud público, se produjo una reunión "in extremis" para salvar la situación entre el alcalde y el director General de Medio Natural, José Ángel Arranz.

El alcalde recordó que el Plan de Ordenación del Parque Natural obliga a la propia Junta a dotar de medios y personal el espacio para garantizar su funcionamiento y su conservación. Ahora hay por delante cuatro meses, hasta el mes de octubre o si es posible en septiembre, para firmar un convenio, como confía el alcalde, que incluya a la Diputación Provincial como administración subsidiaria ante la imposibilidad de la alcaldía de sufragar la recogida en la zona turística. La propia Diputación se encargó de incluir como Reserva de la Biosfera, una figura que contempla no solo la protección ambiental sino las condiciones de vida de sus habitantes.

Desde la oposición también se ha censurado la actuación municipal y de la Junta. El concejal, todavía del Partido Popular, José Antonio Sánchez, señala que "todos los años tenemos que dar algún espectáculo con el Lago, que si las aguas, la basura, etc. Y lo pagan los industriales y comerciantes de la zona". Para el concejal la Junta "tiene que echar una mano, ya que se ha arrogado todas las competencias, que incluya también los gastos".

El Ayuntamiento de Galende se hace cargo del 50% de la depuración con 1.400 habitantes, mientras que el parque recibe 700.000 habitantes, sin ninguna equidad para repartir los costes, como interpela Sánchez. Negociar la gestión de la recogida de basura "y no montar el show que han preparado para colgarse una medalla que nos deja peor que estábamos, pues ha deteriorado la imagen turística del Lago" denuncia el portavoz popular.



Ausencia de cobros

El concejal de la oposición señala que "este Ayuntamiento está sin presupuestos, por lo tanto, la gestión económica es lamentable. El más endeudado de Zamora". Sánchez resume que la tasa de basura no se cobra desde 2013, el agua desde el primer trimestre de 2016, los puestos del mercado desde 2015, los despachos de la plaza desde 2015, las terrazas y ocupación de vía pública desde 2015. "Me parece bien que el alcalde pida, pero que comience a gestionar" denuncia la oposición. Ha perdido las subvenciones del cementerio de San Martín de Castañeda, la ayuda para contratar trabajadores para el área de turismo. El conflicto de los campin sigue sin resolverse desde hace dos años"". Al Ayuntamiento de Galende no le faltan ingresos "lo que no tiene es gestión"". El Puente, el pueblo del municipio que más visitantes recibe "está en estado de abandono y sin generar los ingresos por los puestos del mercadillo de las dos últimas anualidades". En relación al impago de facturas por recogida de basuras "se están aprobando pagos a la empresa de 2014 y 2015" además de pedir desde la oposición que se denuncie el contrato prorrogado en los últimos cuatro años. El coste del servicio es de 92.000 euros, mientras que dentro de la mancomunidad "nos costaría 55.000 euros".