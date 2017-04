San Vitero, desbordado ante las peticiones de empadronamiento

El Ayuntamiento de San Vitero está desbordado ante el constante aluvión de llamadas de familias que quieren aprovechar la oferta de trabajo, casa y huerta para los parados con hijos que quieran instalarse en la casa parroquial, cedida por el Obispado de Zamora para salvar la escuela local, que no abrirá el curso que viene si no se incorporan nuevos alumnos.

Las solicitudes llegan no solo de la provincia de Zamora, sino de toda España e incluso de decenas de países extranjeros. La noticia publicada el pasado domingo, 23 de abril, por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA se ha vuelto viral y ha sido compartida miles de veces en las redes sociales. Mañana el alcalde, Rafael Caballero, el cura, Teo Nieto y representantes de la Diócesis se reunirán para determinar qué familia es la mejor para ocupar la casa.

Aunque en el Consistorio alistano están abrumados por el éxito de la iniciativa, no es de extrañar el interés en este tema, pues la despoblación y el envejecimiento es un problema generalizado en el mundo rural, que afecta no solo a San Vitero y a la comarca de Aliste, sino a toda la provincia de Zamora y en general al interior peninsular, a pesar de lo cual no abundan ideas de este tipo para revertir la situación. La escuela de San Vitero cuenta con cinco alumnos, el mínimo establecido por la Consejería de Educación de Castilla y León, y el año que viene perderá dos porque una niña termina la Educación Primaria y la familia de otra cambiará de domicilio. Varios pueblos pierden sus colegios cada año, y con ellos la esperanza de sobrevivir a largo plazo, poblaciones como Mahíde, que contó con uno de los colegios más grandes de Aliste con más de 300 alumnos en los años 70, ahora solo tiene seis niños y también está en peligro.