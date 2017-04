Porto de Sanabria, sin teléfono durante tres días

Porto de Sanabria lleva tres días sin línea de telefonía fija, desde la mañana del pasado sábado, lo cual ha dejado "incomunicados" a buena parte de los vecinos de esta localidad de la Alta Sanabria, "personas mayores que no tienen teléfono móvil, y que precisamente es durante el fin de semana cuando en muchos casos reciben las llamadas de sus hijos que viven lejos", según denuncia la alcaldesa del municipio, Guadalupe Carracedo.

Los vecinos de Porto expresaban ayer un profundo malestar por el tiempo que está tardando la empresa Telefónica en resolver la incidencia que ha dejado sin servicio a la localidad, una idea que compartía la propia regidora, quien afirmaba que "no me pudo creer que en tres días no hayan dado con el problema". La primera edil del municipio lleva en contacto con la empresa desde el domingo, "y no me saben concretar qué sucede, si es una avería en la línea o de centralita, me da la impresión de que no la han buscado en todo el fin de semana", aseveraba ayer. Carracedo no es la única vecina de Porto que ha comunicado a la empresa la incidencia que afecta a todo el municipio, pero el lunes los portexos volvían a amanecer sin teléfono.

Los usuarios de Porto se preguntan "si cuando acabe el mes de abril tendremos que pagar por un servicio que no nos están prestando". Este es un asunto que la alcaldesa también ha trasladado a las teleoperadoras de Movistar, quienes le habrían respondido que en estos casos se puede descontar la parte proporcional de la factura, pero "cada cliente debe de presentar una reclamación individualmente", algo que a juicio de Carracedo supone "un abuso" porque "ellos ya saben que hay una avería que nos ha dejado tantos días sin servicio a todos los teléfonos de Porto, y no deberían de facturarnos esos días en primer lugar", y apostilla que "¿cómo va a presentar la reclamación una persona de 90 años? En el Ayuntamiento se lo podemos hacer, pero no es nuestra obligación".

Por estos motivos, el Gobierno local se plantea presentar una reclamación a través de la Junta de Castilla y León si en la mañana de hoy, martes, no se ha restablecido el servicio en Porto.

No es la primera vez que los portexos sufren la desidia de Telefónica, los vecinos recuerdan que hace unos seis años "cada cierto tiempo nos dejaban uno o dos días sin línea", hasta llegar a la situación de noviembre de 2011, cuando "no tuvimos teléfono en casi todo el mes". En esta ocasión la avería afecta también al Internet, lo que impediría al Ayuntamiento funcionar si el problema persiste mañana, miércoles, cuando abre sus puertas.