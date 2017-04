La osa Giba y el cazador

La anécdota irrumpió en el debate de la mesa redonda de los periodistas. Los participantes negaron que el lobo hubiera atacado nunca a algún humano (no hay literatura al respecto), aunque alguien del público lo cuestionó (en Sanabria y en otros lugares se cuenta que sí ocurrió en los años cuarenta). Un periodista lo remarcó: "El lobo nunca ha atacado a humanos, no así el oso; ocurrió hace años en Cataluña, la osa Giba se cebó con un cazador". Al final del debate, otro informador, en un intento de resumir y de denunciar que, a veces, proteccionistas y naturalistas tienen poco en cuenta a los humanos cuando en el plano aparecen los animales salvajes, preguntó en alto: "Alguien sabe como se llamaba el cazador que atacó la osa Giba". Nadie lo sabía.



El congreso internacional sobre "gestión y conservación del lobo en Norteamérica y Europa, un conflicto sin resolver" fue clausurado ayer por José Ángel Arranz Sanz, director general del Medio Natural de la Junta.



Arranz Sanz destacó la importancia de las jornadas porque se ha avanzado en el acercamiento de todos los sectores "implicados" en la problemática del lobo. Para el director general,"todas las partes tienen un punto de vista respetable" y "hay que escucharlas". La Administración regional tiene la obligación de buscar el concierto ente los intereses en litigio para asegurar la conservación del lobo y, desde luego, de la ganadería regional.



Arranz Sanz dejó muy claro que cuando se producen 800 ataques a la ganadería en un año, como ha ocurrido en Ávila "algo hay que hacer". En este sentido defendió que hacer un control selectivo es necesario "y a nadie debe extrañar". Destacó que la Junta está adelantando "todo lo posible" los pagos de las indemnizaciones por daños causados por el cánido salvaje. En la actualidad, según remarcó, los abonos se realizan en 17 días.



El representante de la Junta, una de las instituciones organizadoras del congreso internacional, junto a la Universidad de León, La Universidad de Nápoles, la UTAD y Patrimonio Natural de Castilla y León, enfatizó sobre la importancia del turismo activo en la Sierra de la Culebra. "Si hace 10 o 12 años alguien hubiera planteado que esta zona iba a a atraer visitantes deseosos de ver el lobo, no lo hubiéramos creído, pues sí, ha ocurrido, y cada vez son más".



No olvidó en la clausura del congreso a los humanos que viven en las zonas donde hay lobos. "Hay que asegurar su supervivencia y hay que entender su posición, ellos deben ser los primeros protegidos".



Tomás Yanes, una de las "cabezas visibles" del congreso, dejó ayer muy claro que "hay que seguir avanzando en la armonización de posturas, entre otras cosas porque es importante para todos y, principalmente, para el lobo". Hizo hincapié en "el gran nivel" del programa desarrollado desde el pasado jueves, con presencia de "números unos" en la materia, "Es muy difícil reunir el plantel que hemos conseguido". Y también remarcó "que se ha buscado el equilibrio entre las partes. "No es verdad que los ganaderos no estuvieran representados, han estado miembros de ANCA y también de criadores de mastines. Lo que se ha querido es abrir las actividades a todos los que tienen intereses en una cuestión muy polémica".



Anteriormente, se celebró la mesa redonda bajo el título "La figura del lobo en los medios de comunicación". Estuvo moderada por Celedonio Pérez Sánchez, redactor jefe de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Participaron en la misma José Luis Gallego, de Onda Cero; Arturo Larena, de Efeverde; Miguel Corral, de El Mundo, Luis Guijarro, de Huffington Post y Roberto Esse, director de "La Gazzetta dei Sapori".



Las distintas intervenciones coincidieron en la necesidad de "mejorar" la especialización de quienes informan sobre ataques de lobos y noticias relacionadas con este animal. El más beligerante, sin duda, fue José Luis Gallego, quien ofreció a los asistentes titulares de distintos periódicos (todos de ámbito provincial o local) que reflejan, según el, un uso de parte del conflicto. "Estamos en manos de bárbaros", llegó a decir.



Arturo Larena, de Efeagro, hizo recuento de las noticias en las que el lobo aparece como protagonista. Como especie, apareció el último año, en 317 informacinoes de ámbito regional. Miguel Corral hizo votos para incrementar el número de noticias medioambientales en los medios generalistas: "Nos movemos entre las cabezas cortadas (aludiendo a los últimos acontecimientos ocurridos en Asturias) y las manifestaciones pidiendo la protección total del lobo".



Luis Guijarro hizo un completo análisis sobre los contenidos informativos en España: "Se dedican 3,8 horas diarias a ver la televisión". Incidió también en la necesidad de publicar más noticias de contenido medioambiental.



Por su parte, Roberto Esse habló de la información en Italia sobre el conflicto del lobo, un conflicto que no tiene la misma dimensión que en España, porque el cánido salvaje está mucho más concentrado y controlado.



Celedonio Pérez dejó constancia de que la labor de los medios de comunicación debe ser "dar voz y vertebrar elementos y agentes implicados para buscar un desarrollo sostenible, que asegure la supervivencia del cánido salvaje y también beneficie a los ganaderos, los gestores turísticos y los cazadores.



El congreso internacional en el centro de Robledo finalizó con una comida para los participantes y el recuerdo de importantes intervenciones como la de L. David Mech. U. S. Geological Survey (EE UU), uno de los mayores expertos en la materia, presente durante todos los días que ha durado el certamen.