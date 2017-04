Nace un cordero de tres patas y seis pezuñas en Tudera

La explotación de ovino en semiextensivo que José Luis Pascual gestiona en Tudera de Sayago cuenta con un cordero que nació con tres patas y seis pezuñas, un ejemplar calificado de "único" por su propietario. "Es una hembra, melliza, que tiene la pata trasera derecha con tres patas, a su vez y sus tres pezuñas. Nunca había visto nada parecido", señaló el ganadero. "Tiene la nalga como si le faltara parte del hueso y esas tres patas pegadas", agregó.

El animal, cruce de raza churra con awassi, ha despertado gran expectación en los habitantes de la localidad, ya que la malformación que presenta "es lo nunca visto", según José Luis Pascual. "He visto otras cosas raras, como que tengan las patas muy retorcidas o, incluso, un morro muy corto que no le permitía mamar. Este mama y todo y, aunque todavía tiene poca fuerza, parece que se defiende", indicó. "No sé si saldrá adelante y está claro que no lo puedo dejar para reposición porque un cordero que no puede apoyar una pata no podría. Es digno de estudio y ya se lo he comentado a Cobadú", añadió.

La explotación de semiextensivo de José Luis Pascual, que tiene 580 ovejas reproductoras y produce leche y carne, ha captado la atención de la comarca durante los últimos meses por los ataques de córvidos, que han provocado siete bajas en corderos recién nacidos. A ellos, se añaden otros cuatro en la explotación de su hermano, también en Tudera de Sayago. "En unos días empezará a parir otro lote y no sé dónde meterlas porque no quiero hacerlo en la nave pero, si no hacemos algo, habrá bajas otra vez", comentó.