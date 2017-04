Mech asegura que el problema que plantea la especie es igual en Europa que en EE UU

El profesor adjunto de la Universidad de Minnesota y uno de los máximos referentes mundiales con más de 500 publicaciones sobre el lobo, L. David Mech, abordó ayer en el congreso del lobo la reintroducción y recuperación del lobo en 48 estados de USA, desde 1966, cuando la especie se incluyó en el catálogo de Especies en Peligro, y propició la gestión desde el Gobierno Federal.



El primer tema que abordó y que definió como "subjetivo" fue la cuestión de las 24 subespecies que inicialmente se consideraron en América del Norte, que en 1995 se redujeron a 5 subespecies y ahora se está cuestionando si el lobo del ártico. Desde el punto de vista práctico "un lobo es un lobo y seguirá siendo un lobo". Los problemas que plantea la especie son similares en USA, España o en cualquier parte del mundo.



En América del Norte en la década de los 70, el lobo prácticamente desapareció y de los 48 estados solo se salvaron 750 ejemplares en la parte Norte de Minnesota. En Canadá había una población de entre 50.000 o 60.000 lobos.



Cada estado regula las especies, salvo las migratorias, los Parque Nacionales y las especies en peligro de extinción, caso del lobo. El lobo fue incluido en el catalogo de especies en peligro de Extinción, al amparo de la Ley de Especies Protegidas de 1973, que establecía su estatus de protección legal y que no podía ser cazado por la población. Con esta legislación, la especie se recuperó en 20 años de manera biológica.



La reintroducción del lobo ha estado ligada a la vida profesional de Mech, porque en 1966 no había expertos en lobo pero su carrera ya estaba ligada al estudio de los lobos de Isla Royal en 1958 y posteriormente de los ejemplares de Minnesota. "De repente me convertí en investigador oficial del Gobierno, pero mi trabajo era además de hacer investigaciones, formar a otros biólogos y recuperar lobos".



La ley facilitó que se establecieran equipos de recuperación, con expertos que desarrollaran planes de recuperación y sumado a un plan de investigación científica sobre los lobos porque "el único interés hasta ese momento era matarlo". "El gobierno quería saber mucho más sobre el lobo".



En los primeros años equipos de voluntarios participaron en la reintroducción y el estudio de las presas, alce y ciervo. A lo largo de estos años" hemos marcado más de 800 lobos y 750 ciervos, y se han estudiado más de 1.000 ciervos matados por lobos" aportó el experto.



Los equipos de recuperación definieron las poblaciones mínimas durante periodos concretos para, en unos casos 100 ejemplares, en otros 300, y el periodo mínimo de su presencia, variable también, 3 ó 5 años.



La población inicial de partida de Minnesota comenzó a crecer, en estos momentos entre 3.500 y 4.000, y se extendió al norte de los estados limítrofes.



La introducción en el Parque Nacional de Yellowstone, en 1995, y en Idaho fue paralelo. En el parque nacional las condiciones eran favorables con un censo de 19.000 alces en los años 90.



Para hacerlo tardó tiempo pero tuvo que desarrollar el plan para introducir en el parque de Yellowstone y que al mismo tiempo en el centro de Idaho en el mismo tiempo. La población aumentó en el noroeste, cerca de los 2.000 ejemplares en el Parque Nacional y el Idaho.



Tras la recuperación de la especie, tanto el Gobierno Federal como los Estados han tratado de sacar el lobo del catálogo de especies en peligro, lo que desencadenó cruces de demandas para impedir el cambio de estatus y por tanto su caza. En estos momentos están planteados contencioso legales entre detractores y defensores de la protección.



Mech subrayó el caso de la recuperación el Parque Nacional de Yellowstone "porque los lobos son parte de este parque y tiene que ser protegidos como el resto de especies, es el parque más importante de USA". La gente puede ir y observar lobos y osos en invierno. Es de los pocos lugares de todo el mundo donde se puede ver con regularidad". El segundo aspecto fundamental es la investigación científica que se ha podido desarrollar sobre la especie.