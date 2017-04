Un edil independiente pasa a la oposición en Morales del Vino

El concejal de la Asociación Vecinal Independiente de Morales del Vino y Pontejos (Avimp), José Bodego pasará a la oposición debido a que el alcalde "ha invadido las competencias que tenía delegadas como concejal y a que no se le facilitaba el acceso a la documentación a la que legalmente tenía derecho", tal y como indican la entidad en un comunicado.

Fue la asamblea de la Asociación del 5 de abril la que tomó la decisión de que su concejal, Bodego, abandonase el equipo de Gobierno que conformaba junto con Ciudadanos, PSOE y otro edil escindido de Avimp, el teniente de alcalde, Daniel de Mena. Tras mucho "debate y búsqueda de soluciones", Avimp decide no continuar apoyando al equipo de Gobierno "ya que no compartimos los mismos intereses ni las formas y modos mediante los cuales se despachan los asuntos y no queremos ser partícipes y corresponsables de las actuaciones que se realizan desde el Ayuntamiento de Morales".

La Asociación reconoce que "ha sido una decisión complicada" renunciar a "intervenir de forma directa y activa en la vida municipal, buscando favorecer los intereses de los vecinos. Pero el margen de maniobra" que dejaba el equipo de Gobierno "resultaba prácticamente inexistente", con "todo tipo de impedimentos para cualquier iniciativa propia". Así, aunque el concejal ostentaba varias delegaciones ha sido el propio alcalde Miguel Piorno quien "ha impedido de hecho que este concejal desempeñara las funciones propias de sus delegaciones, de manera que casi siempre era el mismo alcalde quien tomaba las decisiones, fundamentalmente las de mayor transcendencia: portal de Transparencia, jubilados, viviendas sociales, o biblioteca".

Tras el abandono de Daniel de Mena de las filas de Avimp, "ya habíamos puesto de manifiesto nuestra profunda decepción por todo lo ocurrido. Sin embargo, el alcalde no ha dudado en seguir delegando todo su poder en este concejal no adscrito, algo que desde la Asociación Vecinal consideramos insólito y desleal, máxime teniendo en cuenta los criterios sobre el antitransfuguismo que defiende" Ciudadanos.

Al concejal de Avimp asegura que ni se le ha facilitado acceso a la información ni comunicado lo que hacían los otros concejales. Así las cosa a partir de ahora pasará a la oposición, " y aunque en principio, parece que será más complicado conocer el "modus operandi" del Consistorio, al mismo tiempo, desde la Asociación Vecinal estamos dispuestos a continuar trabajando por y para que los vecinos de Morales y Pontejos se sientan representados en el Ayuntamiento, aún siendo conscientes de las dificultades con las que presumiblemente nos vamos a encontrar".