Torregamones finaliza la red de saneamiento de las viviendas del casco urbano

El Ayuntamiento de Torregamones casi celebra como una gesta que haya conseguido dotar de saneamiento a todas las viviendas del casco urbano del pueblo, aunque su alcalde, el socialista Julio Pascual, remarque que es algo que se ha logrado en el año 2017.



Y lo dice porque resulta "casi vergonzoso" que existieran residentes en pleno núcleo que hasta estas fechas hayan tenido que vivir casi como la animalia en un aspecto tan esencial como el saneamiento. "Llamaba la atención" expresa el regidor.



Sin embargo, los logros de la Alcaldía de Torregamones son un éxito incompleto porque todavía hay vecinos en la localidad del Parque Natural de Arribes del Duero que esperan integrarse a una red de saneamiento como es debido. Tienen, no obstante, la particularidad de que sus viviendas están construidas fuera del casco urbano, aunque cuentan con sus respectivas licencias de obra y, alguno, incluso marcó un hito siendo de los primeros en hacer la obra con proyecto. La solución para los residentes de esta zona se apuntó por los responsables municipales cuando gestionaba y casi se daba por hecho la construcción del polígono industrial, a cuyos colectores irían enganchadas las canalizaciones de estas viviendas. El fracaso o la paralización de este polígono industrial dejó en agua de borrajas el saneamiento de estas vivienda, que han buscado el remedio haciendo su propia fosa séptica.



La Alcaldía es consciente de que queda pendiente de resolver la situación de este grupo de vecinos ubicadas en la zona de entrada, en el cruce con la carretera que enlaza con Portugal, por el paso fronterizo de Bemposta. La intervención para el regidor supondría la construcción de un ramal, "de unos 600 metros", que recogiera los desagües de estas viviendas y edificaciones, y también de una minifosa.



La Alcaldía calcula que supondrá una inversión de unos 50.000 euros, y que, llevada a cabo, dejaría a Torregamones con una situación de saneamiento correcto.



"Son vecinos que pagan los impuestos igual que los demás, porque a la hora de abonar somos todos iguales, por ello tenemos que mirar a ver cómo se da solución" expresa Julio Pascual, que sostiene que para el próximo año deberá abordar esta infraestructura de saneamiento.



Rosa María Llamas es una de las afectadas por la falta de saneamiento municipal por residir en una de estas viviendas ajenas al casco urbano. Afirma que "llevo 33 años pagando la contribución, que no es poco, y no tengo servicio. Además, también la luz la puse por mi cuenta". Sostiene que las personas que cuentan con el servicio de alcantarillado deberían pagar un canon, "un poco" al Ayuntamiento, como se hace en otros municipios, "porque si anda tan mal mejoraría un poco la situación económica".



Recrimina esta vecina que no cuenta con una sola farola en la zona y, en su criterio, es un alumbrado que hace falta porque, en verano, viene mucha gente y si quieres ir de noche a algún sitio el alumbrado es importante.



Hay vecinos de Torregamones que consideran que quienes han edificado fuera del casco urbano deben pagar los servicios.