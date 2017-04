Fomento coloca a más altura las señales de los cruces con la N-122 para mayor visibilidad

La carretera Nacional 122 ha incrementado en los últimos días el tránsito de vehículos pesados de transporte internacional y la preocupación entre los usuarios de Aliste, Alba y Tierra del Pan que la utilizan para viajar a Zamora no hace sino ir en aumento: "da miedo salir, es un peligro".



Entre ellos una mayoría son jubilados con más de 80 años y a veces con coches antiguos o furgonetas que tienen que "competir" sobre el asfalto con los modernos y potentes trailers portugueses que circulan incluso superando el límite establecido y aveces hasta tres o cuatro juntos, con lo cual adelantar es una tarea imposible e incorporarse a la Nacional 122 algo no exento de riesgo, pues aunque se han prohibido los adelantamientos en la práctica totalidad de los cruces desde San Martín del Pedroso a Zamora "los camiones se meten encima en cuestión de segundos, ni los ves".



En los últimos meses el Ministerio de Fomento ha procedido a mejorar la visibilidad en los enlaces con la Nacional 122. Para ello, las señales, antes a mediana altura, se han levantado más de metro y medio con lo cual no entorpecen la visibilidad de quienes hacen stop para incorporarse o cruzar la 122.