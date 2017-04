Convocado un curso de hostelería para parados de la zona

El servicio público de Empleo de Castilla y León (ECYL) ha convocado el curso de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, que comenzará mañana. Esta actuación se enmarca dentro de las acciones de formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados en las anualidades 2016 y 2017. Las solicitudes se realizarán en las Oficinas de Empleo del ECYL de la provincia, y están dirigidas prioritariamente parados pero también pueden participar trabajadores en activo. Los desempleados tendrán derecho a becas o ayudas por transporte.



La formación consta de 290 horas totales, repartidas 210 en el centro y 80 de prácticas profesionales no laborales en empresas. Las clases se imparten de lunes a viernes excepto festivos, en horario de mañana, en Puebla de Sanabria.



Este curso otorgará a los alumnos un certificado de profesionalidad de nivel 1 y no existen requisitos académicos para acceder a él. La especialidad formativa consta de dos unidades de Competencia más un módulo de prácticas profesionales no laborales.