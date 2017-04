El Centro del Lobo registra 45.000 visitantes

El Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León de Robledo, que a partir de hoy acoge el "Congreso Internacional sobre Gestión y Conservación del Lobo en Norteamérica y Europa. Un conflicto sin resolver", alcanza los 45.000 visitantes tras año y medio de apertura, en octubre de 2015. Solo al primer año de ponerse en marcha 33.000 personas se habían acercado a ver de cerca a los lobos manejados en semilibertad.



Las instalaciones acogen hoy, a partir de las 15.45 horas, la inauguración de un curso internacional a cargo del consejero de Fomento y Medio Ambiente Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el que participarán más de 200 personas. El coordinador de servicios de la Dirección General del Medio Natural, Javier Muñoz Jiménez, impartirá la conferencia inaugural "Lobo y Hombre en Castilla y León" a partir de las cuatro y media de la tarde.



La siguiente ponencia abordará la "Gestión del Centro de Lobo Ibérico de Castilla y León" a cargo del técnico de la Junta de Castilla y León Pablo Santos Redín. Los participantes podrán asistir a la visita guiada al Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León con los técnicos María José Rodríguez Ferrero y Víctor Casas del Corral y equipo de monitores del Centro del Lobo.



La primera jornada proseguirá con una sesión teórico y práctica de Manejo de manadas: pautas de socialización a cargo del Equipo técnico de manejo y asistencia veterinaria del Centro con Carlos Sanz García, Silvia Martín Ferrero y Tomás Yanes Martínez.



Predación en ganadería



Al finalizar, se desarrollará el primer bloque de trabajo "Lobo y ganadería" con la participación del experto Luis Llaneza Rodríguez, consultor ambiental de Asesores de Recursos Naturales Arena S.L, que desgranará la "Predación del lobo sobre la ganadería. El caso del noroeste de España".



El director de "Consultora de Recursos Naturales", Mario Sáenz de Buruaga, expondrá en la primera ponencia del viernes, "Dimensión del conflicto. Análisis de daños". A continuación bajo el epígrafe "Los daños del lobo como factor limitante de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas" intervendrá Vicente González Eguren de la Universidad de León.



El representante de la Fundación Oso Pardo, Juan Carlos Blanco Gutiérrez, abordará "Life Coex: Coexistencia entre grandes carnívoros y ganadería extensiva".



El primer bloque temático concluirá con una mesa redonda a partir de las 12:45 horas.



"La gestión y conservación del lobo en Norteamérica y Europa. Problemática, ecopatología y modelos de gestión" conducirá el contenido del segundo bloque de trabajo que se abrirá con la conferencia magistral sobre "Plan de recuperación del lobo en EEUU" con la intervención de L. David Mech de U.S. Geological Survey de Estados Unidos. A lo largo de la tarde se abordará "Gestión y Conservación del Lobo en Italia" a cargo de Andrea Amici de la Universidad de Tuscia, en Italia; y la "Gestión de las poblaciones de lobo en España. El caso de Castilla y León" con Jesús Palacios Alberti de la Junta de Castilla y León.



Los participantes realizarán una visita técnica a la Reserva Regional de Caza "Sierra de la Culebra", el sábado a las seis de la mañana con un seguimiento y observación de ejemplares, huellas y rastros en los diferentes hábitats de la reserva, con L. David Mech, U.S. Geological Survey; Djuro Huber, de la Universidad croata de Zagreb; Pedro Luis Ramos, Director de la Reserva Regional de Caza "Sierra de la Culebra" y empresas de observación de lobos de la zona.



Las conferencias se reanudarán en el Centro con "Mexican Wolf Recovery" a cargo de la doctora Shannon Barber-Meyer de la U.S. Geological Survey.



El experto Francisco Petrucci-Fonseca de la Universidad de Lisboa abordará "Gestión, problemática y conservación del lobo en Portugal", y Djuro Huber de la Universidad de Zagreb (Croacia) abordará también la "Gestión, problemática y conservación del lobo en Croacia".



La mesa redonda abordará "Problemática y situación actual del lobo en Europa y Norteamérica". Con los expertos L. David Mech. U.S. Geological Survey. (EEUU); Djuro Huber de la Universidad de Zagreb (Croacia); los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias; Javier Muñoz Jiménez, Junta de Castilla y León; Shannon Barber-Meyer de la U.S. Geological Survey, Andrea Amici por la Universidad de Tuscia (Italia) y Francisco Petrucci-Fonseca representante de la Universidad de Lisboa.



El tercer bloque temático debatirá, el domingo, "El lobo como recurso y elemento dinamizador del territorio".



El subdirector general de Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Aymerich Huyghues-Despointes, intervendrá en el programa de conferencias con "Estrategia conservadora de grandes carnívoros".



Una mesa redonda con medios de comunicación, coordinada por el redactor jefe de La OPINIÓN DE ZAMORA, Celedonio Pérez, debatirá "La figura del lobo en los Medios de Comunicación" con Luis Gallego de Onda Cero; Arturo Larena: Efeverde; Miguel Corral de "El Mundo"; Luis Guijarro por "Huffington Post" y Roberto Esse: director de "La Gazzetta dei Sapori".



Un coloquio con L. David Mech. U.S. Geological Survey (EEUU) desgranará "Experiencias vividas con lobos". El director general del Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz clausurará las conferencias con "El lobo: conflicto sin resolver".