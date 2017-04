Los monumentos de Puebla reciben cerca de 11.000 visitantes en Semana Santa

El número de visitas de Semana Santa a los principales edificios históricos de Puebla de Sanabria se cerró con un balance positivo con una suma total de 10.876 visitas.



Con una excelente meteorología a lo largo de esta semana y una amplia oferta turística y cultural "los datos de Semana Santa no podían dejar de ser excelentes" como señala la oficina de Información Turística.



En esta ocasión, los visitantes a la iglesia románica de Nuestra Señora del Azogue, 3.572, superan a los visitantes del Castillo de la villa con 3.336. La diferencia en ambos casos es que el acceso a la iglesia, incluida en el programa del Románico, es gratuita, mientras que para acceder al Castillo se paga una pequeña entrada.



El número de visitantes al Museo de Gigantes y Cabezudos fue de 1.628, cuya visita está incluida con la entrada al Castillo.



El número de consultas en la Oficina Municipal de Turismo, alojada en el mismo Castillo, sumó 1.728. En la Escuela Micológica de Ungilde se contabilizaron un total de 612 visitantes.



La comarca y Puebla de Sanabria, declarado uno de los pueblos más bonitos de España, se consolidan como destino turístico de interior con múltiples opciones para el extenso "target" turístico, a destacar la importante presencia del turismo familiar.



En la demanda de información, El Castillo, el Lago de Sanabria y el Centro del Lobo son las consultas más repetidas, junto con información sobre las rutas de senderismo, con una destacada demanda por las rutas BTT, entre el colectivo de aficionados.



La sensación que trasmite el visitante en sus consultas -con una gran afluencia de visitantes gallegos, vascos y madrileños- ha sido, sin duda, "la falta de tiempo para poder abarcar todas las posibilidades que se le ofertan (monumentos, pueblos con encanto, turismo religioso, naturaleza, tradiciones) así como la satisfacción de que le gusta lo que se le está ofreciendo".



La colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo, el Patronato provincial de Turismo, la Diócesis de Astorga así como las Parroquias y Ayuntamientos ha permitido poner en marcha el programa "Abrimos en Semana Santa", y visitar las iglesias representativas de la comarca, hasta el Lunes de Pascua. Los edificios se enmarcan, en su mayoría, en el "Camino Mozárabe Sanabrés" con templos religiosos con especial interés histórico, cultural y turístico.



La Santo Tomás de Otero de Sanabria, una de las joyas del románico sanabrés, recibió una media de 25 visitantes diarios. La "Capilla Sixtina" rural recibió la admiración de los visitantes a lo largo de estos días, al encontrarse ante un templo singular en todos los sentidos, desde su origen románico, la singularidad de su torre y su portada, unido a un artesonado policromado, de los pocos que se conservan en la comarca. El estado de conservación no pasó desapercibido para los visitantes ante el afloramiento de humedades en techos y muros que pone en peligro su conservación. Pese a ese deterioro, prevalece la satisfacción de poder contemplar el monumento.



Los templos abiertos al público en estas fechas de Semana Santa han sido, además de Santo Tomás de Otero de Sanabria, la Iglesia de la Asunción de Mombuey, Santa Marina de Sejas de Sanabria, el santuario de la Tuiza de Chanos y Lubián, la Iglesia de Santa Marta en Santa Marta de Tera, la Iglesia de Nuestra del Azogue de Puebla de Sanabria y Santa María de San Martín de Castañeda, además del templo de San Bartolomé de Robledo de Sanabria.



La Diputación provincial instaló, antes de las vacaciones de Semana Santa, una nueva señalización de los monumentos románicos en los accesos a Puebla y San Martín desde las carreteras locales, además de la carretera del Lago, una mejora en la señalética que no ha pasado desapercibida para los conductores y visitantes.