San Pedro de las Herrerías: Jesús Calleja apadrina el turismo activo en Castilla y León

La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, María Josefa García Cirac, presentó ayer la VI semana de Turismo Activo en el punto Activo de San Pedro de las Herrerías con la presencia del alpinista y aventurero, Jesús Calleja; el presidente de la Asociación de Turismo Activo (Atacyl), Diego Benito Sanz, y el alcalde de Mahíde, Roberto Cisneros Sanabria.

La Semana de Turismo activo propone 106 actividades proporcionadas por 25 empresas, gratuitas o con importantes descuentos del 17 al 23 de abril, repartidas por toda la Comunidad. La Semana de Turismo Activo movió 9.800 visitantes, en 2016, según los datos de la asociación Atacyl, integrada por más de 40 empresas.

El pasado año las actividades de turismo activo movieron 360.000 visitantes dentro de uno de los sectores calificado de "estratégico" para la Consejería que fomenta la actividad económica y la fijación de empleo y población. El gasto medio en turismo en Castilla fue de 64 euros y un impacto económico de 1.900 millones de euros, en datos de 2016.



Activo para crear riqueza y fijar población

Cirac resaltó que es "una semana que hemos preparado para que todos los castellanos y leoneses y todos aquellos nos visitan y puedan disfrutar de Castilla y León conozcan un elenco amplio de actividades" organizadas por las empresas de turismo activo, en las 9 provincias, y que agrupan a 270 empresas en el ámbito de la comunidad. Estas actividades "tienen continuidad a lo largo del año en los 16 Puntos Activos". Para el alcalde Roberto Cisneros, "la zona está muy despoblada, y uno de los motores económicos va a ser el turismo y aprovechar la Sierra de la Culebra y la Reserva de la Biosfera Transfronteriza más grande de Europa" y la esperanza "asentar a la población joven que ahora no hay aquí". Además de ser un reclamo turístico para la consejera "son un activo importante para la economía, la creación de empleo y la fijación de población, en algunos lugares que se está viendo que pierden población".

Estas propuestas de turismo activo permiten "revitalizar el mundo rural y queremos seguir creando riqueza". Este tipo de turismo atrajo el pasado año a 360.000 visitantes "un numero que crece cada año y contribuye al asentamiento de población, crea y estabiliza el empleo en nuestros pueblos".

La consejera comprometió el respaldo a las empresas para atraer el turismo. El crecimiento experimentado por el desarrollo del turismo activo "fomenta el dinamismo económico generalizado en las zonas donde se asientan estas actividades, y que implican a un importante número de sectores económicos y sociales".



La región, referente del turismo de naturaleza

Castilla y León es un referente en turismo rural, en turismo activo y de naturaleza, a la cabeza de España con el 20% del turismo rural y el 16% de las pernoctaciones del conjunto de España "unos buenos datos que nos alientan a seguir trabajando por el turismo activo" que se configuran en torno a "los 16 Puntos Activos que dinamizan la oferta turística en nuestros pueblos y en nuestros espacios naturales, donde confluyen distintas actividades y empresas".

Josefa Cirac destacó el Punto Activo de San Pedro de las Herrerías como "un ejemplo a seguir de promoción conjunta de destino y unión de fuerzas y optimización de resultados". Sirve de "referencia de calidad y la seguridad".

El 80% de los turistas que acceden a la comarca repiten su visita y recomiendan en 9 sobre 10 la visita a esta comunidad. La valoración del alojamiento es de 7,8 sobre 10 y de 8,3 sobre 10 en el caso del precio.

El presidente de Atacyl, Diego Benito Sanz, destacó el apoyo institucional con "un sector pequeño que necesitamos de la colaboración público-privada porque a nosotros nos cuesta llegar". La colaboración y la comunicación en el desarrollo normativo de Turismo es positiva y "vamos abriendo camino a nivel nacional", además de ser premio de Turismo de la feria interior Fitur con la creación de los Puntos de Turismo Activo, centros de turismo que ofertan al menos tres actividades que provocan la colaboración con otros sectores como la restauración o el alojamiento, además de trabajar conjuntamente empresas de turismo activo para dar un servicio lo más completo posible, y ofertar 100 días de actividades continuas.

El principal recurso "son los espacios naturales", lugares con una atracción muy potente que "no pueden ser deslocalizados. La Sierra de la Culebra no te la puedes llevar". Conviene que los sean una oportunidad y no una barrera porque a veces las normativas medioambientales demasiados dudosas o no se ajustan las autorizaciones a los criterios empresariales".

Es un sector en "auge y novedoso", no tan antiguo como la hostelería o la restauración pero sí "diferenciador de destinos turísticos". Frente a la oferta "podemos ser un factor definitivo" a la hora de elegir. Se prolongan además las estancias. La asociación ha cumplido 15 años y aspira a "crecer y madurar" como los otros sectores de la hostelería y la restauración.