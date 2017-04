Rubén Chimeno Fernández presenta en Puebla su primera obra de poesía

El escritor Rubén Chimeno Fernández (Avilés 1980) presentó su obra poética "A medias" en un acto celebrado este sábado, en el salón de las mujeres de Puebla de Sanabria, que contó con la presencia y presentación del teniente de Alcaldía, Pedro Castronuño, y numeroso público que arropó al auto de raíces sanabresas.



Chimeno señaló en su intervención que es paradójico el poco interés en los actos literarios, y especialmente de la poesía, en esta tierras



"Siendo Sanabria una de las tierras más poéticas por las estaciones, por su cultura por la tradición, por la idea de la muerte". El autor se confrontó con su literatura, con su libro "la poesía no da patatas, no da de comer, no supone cambios" pero sí reconforta al creador "te crees el rey del mundo" pero "entras en un círculo de exaltación y decepción. Hay una carcoma, una intranquilidad, un run run que te lleva a volver a escribir".



Cómplice con su público se detuvo en explicar su "A medias" donde la literatura y la vivencia personal transmiten que "todo es imperfecto y a medio conseguir lo propio y lo ajeno". Esa imperfección "no es ser un agonías ni un triste, no es un motivo para dejar de vivir".



Tomar conciencia de esa imperfección lleva a Rubén Chimeno a una situación en que "cada día me quejo menos, soy consciente de mis limitaciones y busco superarlas".



La queja "es el fracaso y es la muerte" y un motivo para superarla. En palabras del escritor y filósofo José Antonio Marina que mención Chimeno "por mí que no quede". Ante esas inseguridades está "el asombro de las cosas cotidianas" donde Chimeno ha buscado su poética. El miedo al fracaso, a no conseguir las metas, tiene su contrapunto en "por mí que no quede". Sus poemas han buscado la sencillez, limpieza, claridad, e inocencia pero a veces ni el autor reconoce su propia impronta en "su hijo" de papel "aunque no me arrepiento y ahí lo dejo por si le puede servir a alguien". Con la lectura de algunos de los poemas, "El misterio del invierno" y "Los trabajos y los días", de raíces personales y sanabresas, concluyó la presentación.