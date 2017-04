El Lago recupera el baño esta Semana Santa debido a las agradables temperaturas

Con un goteo de visitantes, mayoritariamente de familias, a las playas del Lago de Sanabria, algunos para bañarse en sus aguas, concluían las "vacaciones" de Semana Santa para muchos turistas que estos días han llenado pueblos y villas de la comarca de Sanabria y Carballeda.



Los 24 grados de temperatura al sol invitaban a tomar baños de sol en bikini y toalla, como en verano, aunque los baños de agua fueron más comedidos en la jornada de ayer por la temperatura del agua, sin llegar a ser glaciar.



Ante la falta de bañistas en algunos puntos, las mascotas no tuvieron reparo en adentrarse en las aguas y bañarse ante la mirada atenta de los visitantes, y contraviniendo la prohibición.



No faltaron las cestas del almuerzo como en los mejores días del verano que se ya se esperan, aunque el paisaje se brindó mucho más espectacular con los verdes asomando en la masa de robledal que coloniza todo el parque natural. La primavera teñida de blanco en los árboles en flor no dejó indiferente a los espectadores.



En Puebla de Sanabria, los primeros turistas cogían carretera y maleta a primera hora de la mañana, aunque a lo largo del día grupos de visitantes y familias despidieron su visita con un recorrido por el casco antiguo y las compras de recuerdos y dulces, además de los productos representativos de la comarca, como los habones. Los últimos grupos de visitantes hacían un maratón matutino para recorrer el centro histórico y adelantar la comida para regresar a los puntos de origen.



Las últimas fotos de las fachadas de piedra y el ruido de maletas marcaron el contrapunto de la jornada de fin de vacaciones. La algarabía de la procesión subiendo al castillo sorprendió a los últimos visitantes, que aprovecharon que las puertas de la Virgen del Azogue se abrían durante los oficios para recibir la procesión, para echar un vistazo al monumento.



A la espera del cierre del balance, los resultados de visitantes son positivos para el sector hostelero, que registró una importante afluencia en estas esperadas fechas.



En un día de operación retorno a las ciudades, las carreteras como la autovía A-52 rindió a plena capacidad por el tránsito, desde primera hora del día, desde Galicia hacia el centro peninsular.



La nacional 525 registró menos afluencia para largas distancias, y la carretera N-631 de Sanabria a la capital, también registró un significativo tránsito a lo largo del día. Y mientras Sanabria se vacía hasta los próximos puentes festivos, abril y mayo para castellanoleoneses y madrileños, los residentes agradecen que haya actividad humana y económica en las calles de los pueblos. Los más afortunados, que retrasan a casa este lunes, podrán dar una vuelta por el mercado semanal de El Puente y presenciar la procesión de la patrona, Nuestra Señora de El Puente. Estas fechas también fuero aprovechados por numerosos visitantes y allegados a los pueblos para dejar los huertos listos de siembras y productos.