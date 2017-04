La Diputación instalará filtros en el sondeo de Villanueva para eliminar óxido del agua

Hace tiempo que en las casas de Villanueva del Campo los grifos no dan un agua de óptima calidad, algunos días se nota en el color, que no es del todo cristalino. Aunque el líquido nunca ha sido perjudicial para la salud, en ocasiones la red presenta ciertos niveles de óxido de hierro que procederían del propio sondeo, según arroja el resultado de un estudio del agua y del sistema de abastecimiento llevado a cabo por la empresa Acciona a petición del Ayuntamiento. "Este es un tema que me ha tenido profundamente preocupado", reconoce el alcalde de la localidad, Manuel Febrero López, pues a pesar de que el agua es apta para beber "no es buena" -en esta ocasión la villa se ha librado de tener que restringir el consumo, como ha sucedido en tantas otras localidades-. La solución definitiva pasaría, según informa el regidor, por "la instalación en el sondeo de unos modernos filtros que adquirirá la Diputación Provincial de Zamora", cuyo Área de Medio Ambiente reserva cada año una importante partida destinada a ayudar a los municipios a abastecerse de un agua limpia y apta para el consumo humano.



Mientras tanto, el Ayuntamiento se ve obligado a adoptar medidas provisionales para mejorar el agua corriente en el pueblo, como abrir cada mañana las bocas de riego para renovar el agua y evitar que el óxido se acumule en la red. Con este objetivo, hace algunas semanas se llevó a cabo una completa limpieza del sistema de distribución del agua corriente en todo el municipio.



Los filtros para el agua no son la única ayuda que Villanueva recibirá de la Institución Provincial este año, pues gracias a la Diputación también se acometerá la mejora de la pared de su histórica plaza de toros.



Por otro lado, como ya ha adelantado este diario, el Ayuntamiento programa una serie de inversiones que financiará a cargo de las propias arcas municipales, como son la reforma de la guardería que se llevará a cabo en verano, la apertura de un museo etnográfico para exponer la obra del difunto artista local Martín Legido Abril -una colección de 86 carros en miniatura- o la reforma del Ayuntamiento, que incluye mejoras en el consultorio médico y la oficina de Correos.