Convocado el IV Premio Nacional de Poesía villa histórica de Fermoselle

El Gran Maestre de la Orden Militar Nobles Caballeros Reyes Católicos Isabel y Fernando, Alfredo Silva de Almeida, convoca el IV Premio Nacional de Poesía de la villa histórica y artística de Fermoselle,.



Los participantes en las Justas Poéticas tienen la posibilidad de participar con poemas métricos y tema libre, que no excedan el centenar de versos; sobre motivos fermosellanos, no menor de 14 versos, y con obras que no exceda los 98 versos si son poetas locales. Un cuarto poema está centrado, con un mínimo de 14 versos y máximo de 500, dedicado a Arribes del Duero, capitalidad de Fermoselle. Se recoge un quinto tema, con un máximo de 1.000 versos, "para manifestar devoción y admiración con historias y leyendas de los abuelos, mayores y jóvenes, a la patrona de Fermoselle, la Virgen de la Bandera. Finalmente las Justas Poéticas acogen un sexto apartado dedicado a poemas, desde 14 a 500 versos, sobre narrativa, historia, leyenda y cartas oníricas y de humor. Tendrán un mínimo de una página y un máximo de 1.000 páginas. Es un apartado abierto a poetas y escritores de la residencia de ancianos Conchita Regojo, de Fermoselle. El plazo de admisión finaliza el 20 de julio y los trabajos premiados quedarán en propiedad de la Academia de la Hispanidad de los Reyes Católicos.



El fallo del jurado será inapelable. Los tres primeros premios recibirán el título de la Academia de la Hispanidad de la Orden Militar de los Nobles Caballeros de los Reyes Católicos