Manuel Mateos destina los fondos de su libro a la investigación contra el cáncer

Manuel Mateos Pedrero, promotor de la publicación "Un minuto al día en mi lucha contra el cáncer", destinará los fondos al proyecto de investigación del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de León, para la investigación del cáncer colorrectal. Llegar a la venta de mil libros y recaudar 5.000 euros es el objetivo de la campaña emprendida el 5 de enero, cuando presentó los primeros libros y comenzó el depósito en los puntos de distribución, que se han sumado desinteresadamente a la campaña. La presentación del libro será el 29 de abril en el Ayuntamiento de Puebla, con la presencia del catedrático zamorano, Miguel Ángel Mateos, y el médico, Francisco Rodríguez , que impartirá una conferencia sobre el cáncer "¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué? ¿Por qué no? Prevención y riesgos". Manuel Mateos cerrará las intervenciones con su testimonio.



La colaboración con el proyecto ha superado las expectativas del autor que vendió los 200 primeros ejemplares entre el círculo familiar y de amistades. Los primeros puntos de venta fueron, la propia imprenta "Franja" de Zamora, que dio forma material a la idea y las palabras de Mateos, el comercio "Mato" de Puebla y el bar de "Javi" en Lubián. A partir de ahí el comercio y la hostelería se ha sumado a esta campaña y se ha repartido por San Martín de Castañeda, El Puente, Palacios, Padornelo, Benavente y Zamora. Se han sumado colaboradores desde Asturias hasta Madrid. Los jugadores de las diferentes categorías de fútbol que entrenó Manuel Mateos, en estos años desde el Sanabria C.F, han leído el libro de su entrenador de manera muy especial.



"Me he sentido muy arropado por la gente que se ha volcado conmigo. Promover esta campaña para recoger fondos es devolver ese respaldo y ayudar para quitar los miedos que hay sobre esta enfermedad y que se pueda hablar con naturalidad del cáncer, en una zona donde hay poca información que ayude a las familias y mucho miedo" trasmite con seguridad Manuel Mateos.