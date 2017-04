Empresas de ecoturismo denuncian "falta de ética y malas prácticas" en La Culebra

El sector del ecoturismo en la Reserva Regional de Caza de La Culebra vive inmerso en una guerra interna entre los propios interesados en el turismo de la naturaleza donde se denuncia "intrusismo, falta de ética, malas prácticas, yoísmo, egoturismo, falta de profesionalidad, acoso, represalias y todo tipo de insultos". Algunas empresas tratan de no entrar en polémicas y van a lo suyo. Unos y otros reclaman, no obstante, una regulación del turismo de la naturaleza y señalan que estos enzarzamientos repercuten en el prestigio tanto del lobo como del espacio protegido. Más de una docena de empresas, zamoranas o que eligen al lobo como referente, encuentran en La Culebra un destino interesante para ejercer una actividad ligada a la naturaleza.



Interior Legendario muestra en un escrito su "repulsa a este tipo de acciones que están afectando a la imagen del destino Sierra de la Culebra en Zamora, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras y, en definitiva, afectando a la imagen del propio lobo ibérico".



Lobisome Naturaleza expresa su completo rechazo "a la ceba de lobos" para favorecer los avistamientos, y expone que en este sector "no es cuestión de competencia comercial, es cuestión de ética, profesionalidad y buenas prácticas". Sostiene, además, que las denuncias públicas han servido "para que haya tímidos cambios", y que incluso encargados de la vigilancia "no vayan con el coche a todo meter" perjudicando las observaciones.



La empresa A vista de lobo está entre los que ve bien una regulación, pero en tanto llega trata de seguir al margen de peleas. "Voy poco a la Sierra de La Culebra por los barullos. Intento hacer mi trabajo y no meterme en lo de los demás" expresa el responsable, que también tiene el oso y otros valores como recurso .



Interior Legendario hace referencia al fenómeno que denomina "del Egoturismo" y que, según explica, practican algunas y que arrastra consigo unas consecuencias ya evidentes: el desprestigio del destino y su recurso". Señala que el intento es "apropiar como único salvador, eso si, con su correspondiente beneficio económico al desprestigiar a su competencia". Considera que esta fórmula "es un gran error, ya que donde hay oferta, hay demanda, y que la humildad, respeto y la calidad debe prevalecer para beneficio del destino y por lo tanto, de todos los que lo comparten, tal y como lo define la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES)". Responsables de esta Asociación ponen de manifiesto que "un simple vistazo por las redes sociales hace saltar la alarma en relación al turismo de naturaleza en la Sierra de la Culebra y evidencian un "yoísmo" o síndrome que padecemos los seres humanos y que nos hace creer que somos el centro del universo".



Lobishome destaca que "la ceba de lobos supone un perjuicio enorme para el lobo y cambian los patrones de conducta alimentaria. No hay carta ni recomendación que justifique el uso de atrayentes para actividades turísticas. Es algo que no paro de denunciar y, por ello, de recibir presiones".



Respecto a las cebas desde Interior Legendario se indica que "son habituales las publicaciones de empresas que operan en La Culebra que anuncian o denuncian lo que ya sabe todo el mundo, que en la Reserva de Caza Sierra de la Culebra hay muladares o como insisten en llamar: cebaderos ilegales. Sabemos todos que desde hace casi 50 años, cuando quedaban unos pocos ejemplares de lobo ibérico en la sierra, ésta se declaró Reserva de caza y que fue desde entonces cuando se empezaron a recuperar estas poblaciones. Se utilizaron muladares, además de para la caza, para reducirlos ataques al ganado doméstico, controlar la salud de la especie o para su estudio... y si, también sirve hoy, 47 años después, como posibles puntos regulados de avistamiento de fauna, que generación tras generación de lobos pueden visitar". Luego hace referencia a una de las empresas críticas con la ceba, que operan en La Culebra, que en un programa televisivo "realizó esas malas prácticas y luego presumían del avistamiento".



Apoyo a discapacitados



Otra crítica tiene que ver con "la falta de profesionalidad". "Algunos llevamos implícita la ética y tratamos de que la gente que se vaya con valores, con información y con interés por el lobo. Algunos se quejan de que solo reciben cuatro explicaciones y luego estar un rato delante del telescopio" expresan el Lobishome.



Desde A vista de lobo indican que la actividad ecoturística "aporta gente a las zonas bastantes desfavorecidas". Es de las empresas que también intenta hacer la naturaleza "accesibles para personas con discapacidad física".



Interior Legendario resalta que "la actividad turística requiere previamente de una autorización en la que figuran los lugares y coordenadas exactas de los puntos autorizados, donde todas y cada una de las empresas legalmente constituidas pueden ir a realizar su actividad profesional".