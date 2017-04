Saul Goodman visita Sanabria

A lo largo del día de ayer corría desde Puebla por toda la comarca el rumor de la visita de un famoso, y no se trataba del ministro Íñigo de la Serna sino de alguien más televisivo, el actor norteamericano Bob Odenkirk, más conocido como Saul Goodman por el personaje que interpreta en la serie Breaking Bad y en su precuela, Better Call Saul, protagonizada por el propio Odenkirk.



El actor de 54 años, natural de Illinois, recorre estos días el Camino Sanabrés a Compostela con un grupo de estadounidenses y canadienses que el lunes pernoctaban en Puebla. El artista dejó un mensaje en el libro de visitas del hotel La Posada de las Misas: "Qué pueblo tan bonito, qué hotel tan dulce. Gracias", y firmó dos veces, una como Bob Odenkirk y otra como Saul Goodman, el carismático abogado de dudosa moral que llevaba los negocios de Walter White en Breaking Bad.



El grupo de peregrinos norteamericanos abandonaba Puebla a primera hora de ayer en dirección a Lubián con la intención de pasar el puerto de La Canda para alojarse en un spa de la localidad orensana de A Vilavella. Mientras hacían el Camino, la noticia de su presencia corría por toda la comarca y más de un seguidor de sus series recorría las inmediaciones de Lubián con la esperanza de conseguir un autógrafo y una foto con Saul Goodman. Sin embargo el entusiasmo se mezclaba con la confusión, ya que las obras del AVE han "desmantelado" la ruta jacobea tradicional en esta zona, existiendo en la actualidad diferentes opciones, como seguir el nuevo trazado habilitado por el Ayuntamiento de Lubián, continuar por el camino antiguo o adentrarse en los cortafuegos que atraviesan los bosques de la Alta Sanabria.



Precisamente el lunes se estrenaba en la cadena norteamericana AMC la tercera temporada de Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad sobre cómo Saul Goodman se convirtió en uno de los abogados de Albuquerque con más recursos.