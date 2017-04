Fallece Gregorio Arias, histórico alcalde de Pedralba de la Pradería

Los restos mortales de Gregorio Arias Mayor, quien fuera alcalde de Pedralba de la Pradería desde el año 1965 hasta 2004, recibirán hoy sepultura en el cementerio de Pedralba, tras la celebración de la misa de funeral que comenzará a las once de la mañana en su pueblo natal. Uno de los alcaldes más longevos de la comarca, nacido en 1928 falleció ayer en Salamanca a los 92 años de edad de edad. En los últimos años, desde que dejó la política municipal, vivía en Zamora con sus familiares.



Un joven Gregorio Arias accedió a la alcaldía en 1965, con tan solo 37 años, cargo que en la época franquista proponían y designaban los Gobernadores Civiles de la provincia. Se presentó y ganó las primeras elecciones democráticas para el cargo de alcalde en 1977, por el CDS de Adolfo Suárez. Repitió su candidatura en todas las elecciones municipales que ganó con mayoría absoluta primero en la candidatura de Alianza Popular y posteriormente por el Partido Popular hasta el año 2003, cuando contaba con 75 años.



Hombre con una gran habilidad política compartió los entresijos de la transición y las rencillas por acceder a la Diputación Provincial con nombres como José Varela y Felipe García, ya fallecidos, que marcaron toda una época en la comarca. Guardaba con especial interés una copia del tratado de frontera del siglo XIX, firmado por la reina Isabel II.



En julio de 2004 Gregorio Arias fue desbancado del cargo de alcalde mediante una moción de censura que no quiso eludir, suscrita por dos concejales de su partido. Detrás de la moción estaba el problema y los intereses suscitados por los ingresos del parque eólico de Calabor, su reparto y las pretensiones de la Junta Vecinal que terminaron dirimiéndose en el Juzgado.



Le costó apartarse de la política. De hecho se despidió de su alcaldía con un "hasta las próximas elecciones" pero en los siguientes comicios no se presentó en ninguna candidatura.



Dos fechas marcan su trayectoria política internacional. La primera, el 25 de abril de 1974 con el estallido de la Revolución de los Claveles en Portugal y la colocación de una cadena que impedía el tránsito de vehículos entre Rio De Onor de Portugal de Rihonor de Castilla. Portugal quería evitar una invasión de tanques desde España, para Arias se trataba de cortar el paso de personas y el contrabando.



El 19 de agosto de 1990, es esa segunda fecha que marca su mandato, con la supresión de la cadena de la frontera. Pocos años después, el Ayuntamiento de Pedralba junto con el vecino luso de Portelo y Braganza recuperaron la fiesta de la frontera "La Pascuela" en Calabor. Ahora desaparecida.



En su vida profesional, Arias ejerció de Secretario de la Cámara Agraria de Puebla y comerciante, regentando la tienda del pueblo donde residió toda su vida. En numerosas ocasiones relató sus visitas a la frontera donde había contrabando de café y otros productos como el aceite, que marcó una época en los pueblos de la frontera.