Argusino Vive organiza múltiples actos para "rehabilitar su memoria"

Medio siglo después de la desaparición de Argusino, con motivo de la construcción del embalse de Almendra, los descendientes y vecinos del anegado pueblo sayagués pretenden "hacerse oír y rescatar su patrimonio sentimental y etnográfico a través de la Asociación Cultural Argusino Vive. Entre los objetivos está "mantener el contacto entre nativos y descendientes" según informa la responsable de prensa del colectivo, Estefanía Vega.



La Asociación "ha desarrollado un programa de actividades (sumadas a las que tradicionalmente se celebraban), que pretende contribuir a rehabilitar su memoria y retener en el imaginario sayagués una parte fundamental de su intrahistoria, de su memoria remota y de su memoria presente" destaca Vega.



El programa contempla talleres participativos con los que tratan "de implicar y hacer partícipes a un importante número de personas de distintas edades, en una serie de intervenciones plásticas y documentales, y de creatividad compartida".



El objeto, señalan, "es la recuperación lúdica de la memoria del pueblo de Argusino y el homenaje emotivo". Vega señala que "el taller fotográfico y documental "Paisajes sumergidos" sirve como punto de partida a un programa de dinamización cultural que se articulará en torno a cuatro ejes de actuación: documental, plástico, etnográfico y paisajístico. Culminará el día 12 de agosto con la representación de "Argusino en blanco" en los parajes que en su día albergaron los sueños de los argusinejos, hoy día esparcidos por todo el territorio nacional e internacional y con la memoria de los suyos aún intacta y más viva que nunca".



"Argusino Vive" quiere "dar un digno homenaje con motivo del aniversario de su desaparición física, que no emocional".



La responsable de comunicación de la Asociación, Estefanía Vega, apunta que "hace ya 50 años que el progreso forzó la desaparición de Argusino bajo las aguas del embalse de Almendra. El pueblo formaba parte de los 52 que componían la comarca de Sayago y corrió la misma suerte que otros 36 pueblos de la antigua región de León". Pone de manifiesto que "el 30 de septiembre de 1967 Argusino quedó definitivamente deshabitado". "Argusino de Sayago pasó a no constar en los mapas. No hay ningún elemento arquitectónico ni ninguna edificación reconocible, ni siquiera visible. Únicamente una flecha a través de Google Maps hace referencia a la localización exacta de lo que un día fue el pueblo. El resto se reduce a fotografías, documentos y, principalmente, recuerdos. Quizá ahí radique la magia de Argusino" expresa Vega en la presentación de la programación de actividades previstas con motivo del 50 aniversario de la desaparición de Argusino bajo las aguas del embalse más voluminoso de la comunidad y que, durante años, fue conocido como el Mar de Castilla, pero que sigue manteniendo, su presa, el reto de ser la más alta de España.