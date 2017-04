Los pescadores inician hoy la temporada de la pesca de trucha con "buenas expectativas"

La temporada de la trucha se abre hoy en los ríos trucheros, especialmente en los cursos fluviales de Sanabria y Carballeda, con ilusión pero en medio del malestar de los ribereños por la complejidad de la normativa de este año y la limitación de cebos.



El presidente de la Asociación de Pesca de Sanabria y Carballeda, Manuel Mateos Pedrero, auguró una buena apertura de la temporada de pesca, aunque esta primera jornada estará condicionada por los factores climatológicos, con la previsión de lluvias, el caudal de los ríos ligeramente bajo y un agua fría como consecuencia de las últimas nevadas en la sierra. Las truchas, principal trofeo, posiblemente "esté algo menos activa". El presidente instó a todos los pescadores a estar pendiente de la normativa de pesca, por los cambios, y porque cualquier descuido que suponga una infracción conlleva multas de 3.000 euros. "Unas sanciones excesivas, que ni Tráfico" expresó.



Entre las carencias detectadas, Manuel Mateos, señaló que se debe facilitar la obtención de las autorizaciones a través de la plataforma digital para las personas mayores, que residen en la comarca y que se tienen que desplazar a Zamora. Mateos reparó en el caso de un pescador ribereño de 80 años de edad, con licencia exenta de pago, pero que le caducó, ya que se conceden por cinco años. El usuario se quedó sin permiso y fue el presidente de la asociación quien se trasladó a Zamora para realizar las gestiones.



En el Coto intensivo de Mózar es un tramo libre sin muerte pero toda trucha arcoíris, considerada especie invasora, será retirada por los pescadores. Mateos recalcaba que la Junta ha remitido con retraso las condiciones de este coto, al tiempo que señala que la Consejería de Medio Ambiente sigue sin facilitar folletos informativos, y solo se puede obtener la información a través del boletín de la Comunidad y por internet.



Mateos explicó las condiciones de uso de cebo autorizado de lombriz, los martes, miércoles y viernes en las Áreas de Regulación Especial (ARES) que permite que los ribereños puedan hacer uso de este cebo, peros se prohíbe su uso los fines de semana cuando aumenta la presencia de pescadores en los ríos trucheros. Meteos puntualizó que las condiciones de uso de lombriz, distinguiendo entre días de diario y fines de semana, es aplicable también en la ARE de Cernadilla, de ahí que advierta para evitar denuncias "porque la mayor parte de los pescadores no los saben". Todas las truchas capturadas con lombriz, que den la talla, no se podrán devolver al río. El pescador está obligado a recogerlas.



Los pescadores sí podrán utilizar otros cebos naturales como gusapara, canutillo, saltamontes, etc. en todos las AREC los fines de semana.



Este año se regulan nuevas Ares en la presa de Vega de Tera en la sierra, en el río Fontirín y la ARE del río Tuela 2, debido a un cambio en el tramo.



Mateos detalló las mejoras en las presas que se están tratando con Confederación del Duero, así en la presa de Tinico, en el río Tera, se rebaja desde el lado de Ungilde, un tramo de 100 metros del muro de la presa, se rellena con escollera para aliviar la pendiente y facilitar el remonte. En la presa de San Miguel, en el río Castro, se va a limpiar por la orilla de Lobeznos, unos 20 metros de muro. En el coto de Trefacio se eliminará una presa y se restablecen tres presas naturales a modo de escollera. Las reuniones con CHD "son para restablecer presas naturales a modo de escollera natural" puntualizó Mateos. Instó a los pescadores a asistir a las reuniones ante la complejidad de los cambios en la normativa anual de pesca, además de facilitar permisos y licencias sin ningún coste.