San Vicente cortará el agua a los usuarios que cometan fraudes y a los morosos

Chany Sebastián



El Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza suprimirá el suministro de abastecimiento de agua a todos aquellos usuarios que cometan fraudes en la red y el consumo o no faciliten la lectura de los contadores. Así lo estipula el nuevo reglamento oficial aprobado y puesta en vigor por la Corporación Municipal que preside el alcalde Fernando González Rodríguez. La nueva normativa afectará a los cuatro pueblos: San Vicente de la Cabeza, Bercianos, Campogrande y Palazuelo de las Cuevas.



El abonado queda obligado a "facilitar a los operarios del Ayuntamiento el acceso al contador, tanto para tomas de lectura como para cumplimiento de verificaciones o inspecciones". Cuando después de dos visitas "no hayan podido tomar la lectura del contador se dirigirá una carta de aviso al abonado, y si esto no diese resultado, se considerará que está ausente y en tal caso el suministro podrá ser interrumpido hasta que facilite la revisión del contador, mientras tanto, el contrato continuara produciendo los mismos efectos".



La recaudación del importe del agua consumida, de la vertida y la depurada se hará preferentemente por el sistema de domiciliacion en cajas de ahorro y bancos. La falta de pago de dos recibos de agua consecutivos "dará lugar a la suspensión del suministro, previo trámite de audiencia la interesado, sin prejuicio del cobro por la vía de apremio o ejecutiva".