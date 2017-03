Ganaderos de Sayaguesa ponen en marcha la marca "Bos Taurus Primigenius"

Chany Sebastián



La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Bovino Selecto de Raza Autóctona "Sayaguesa" presentará mañana, a las 20.00 horas, en el hotel Palacio del Duero de Zamora, la marca cárnica Bos Taurus Primigenius, con la presencia de destacadas celebridades del mundo de la restauración de nivel internacional, dada la expectación que se ha creado: "al ser un producto completamente innovador y extremadamente delicioso".



Según manifiestan los promotores y ganaderos: "Gracias a una investigación exhaustiva que ha durado años, se ha conseguido una nueva marca basada en la raza más antigua de Europa, la raza Sayaguesa. Hemos unido las moderna ciencia de datos, y la neurociencia para aislar el placer de sentir las sensaciones de nuestros antepasados prehistóricos cuando degustaban alrededor del fuego con el resto de la tribu, la carne del Bos Taurus Primigenius" del que es descendiente directa la Sayaguesa.



A tenor de la nueva iniciativa con raíces zamoranas se afirma que los productores serán los principales beneficiados: "El ganadero por fin puede trabajar para vivir y no vivir para trabajar, esto ayuda a un cambio de paradigma que puede cambiar el mundo rural. Queremos un futuro para nuestra provincia de Zamora y hemos buscado una solución para nuestras familias".



Generando unas bases sólidas



La producción estará basada en una raza declarada en peligro de extinción, la Sayaguesa: "El Bos Taurus Primigenius, es una selección de la selección, algo sumamente exquisito. Queremos asegurar la excelencia de esta carne para nuestros clientes, generando unas bases muy sólidas, para que en un futuro podamos incrementar la producción de forma sostenible".



Aseveran desde la asociación que "Se está trabajando codo con codo con nuestros "Embajadores del Bos Taurus Primigenius," ofreciendo un valor añadido al mercado que permite a nuestros clientes disfrutar de unas sensaciones únicas y exclusivas. Hemos generado un modelo de negocio innovador, donde la exquisitez es el corazón y la rentabilidad es la cabeza. Todo ello desde Zamora para el resto del mundo. Zamora tiene mucho que ofrecer al mundo, hay que despertar. No podemos pretender conseguir resultados distintos haciendo siempre lo mismo. La excelencia se logra, entre otras cosas, con innovación y esfuerzo, y a veces necesitamos que alguien crea en nosotros antes de que nosotros creamos en nosotros mismos".



Para los ganaderos de la Sayaguesa "con esta filosofía hemos unido nuestras fuerzas para sacar adelante este proyecto que se ha convertido en una realidad, que avanza con pasos muy firmes hacia un futuro prometedor para todos los implicados. Ahora a seguir trabajando sin prisas pero sin pausa, que el camino es largo y no por mucho madrugar amanece más temprano. Estamos en el buen camino y con la gente adecuada para trabajar con un producto completamente diferente a lo que hay en el mercado".



Aseguran que con "Bos Taurus Primigenius, nace la carne de la excelencia: es una carne con la mitad de grasa saturada que otras del mismo tipo, sus niveles de ácido oleico son comparables a los de un cerdo ibérico, con textura aterciopelada, que produce un sabor intenso al ser ingerida".