La Mancomunidad encomienda a la Junta el proyecto e instalación del sistema de cloro

La Mancomunidad Sayagua dejará en manos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la redacción del proyecto y la obra de instalación del sistema de oxidación por óxido de cloro en la estación potabilizadora de Sayago. Una obra estimada entre 150.00 y 200.000 euros y que deberán pagar entre la Mancomunidad (50%) y la Junta y Diputación (el 25% cada una) como ya se había anunciado.



Así se acordó ayer en el pleno de la Mancomunidad, donde se dio a conocer el informe remitido por la Junta de Castilla y León, que confirma lo ya anunciado por el delegado territorial, Alberto Castro, en una reunión con los regidores sayagueses. Que se recomienda volver al sistema original de oxidación mediante dióxido de cloro, que se dejó fuera de servicio para sorpresa de la propia administración regional, la cual lo descubrió cuando sus técnicos fueron a revisar las instalaciones de la potabilizadora a raíz de los problemas de contaminación del agua.



Esa vuelta al mecanismo original en la potabilizadora garantizaría la correcta cloración del agua. Los alcaldes confían en que la Junta agilice los trámites "para que todo esté solucionado en el verano" declaraba ayer a este diario el presidente de la Mancomunidad Sayagua, Carlos Vega. "He hablado con la Junta y creen que ellos están más cualificados para encargarse ellos de todos los trámites, pensamos que es lo más conveniente para dar una solución definitiva".



El objetivo es que en verano esté funcionando el nuevo sistema y que no vuelvan los problemas de contaminación del agua. Pero además, en el pleno de ayer "se ha dejado muy claro que esta obra no va a repercutir en el bolsillo de los sayagueses. Queremos que eso lo tengan claro los usuarios. La cantidad que tendremos que aportar es asumible y la empresa (adjudicataria del servicio) no se va a apartar de ayudar a la financiación" precisó el presidente de la Mancomunidad.



Carlos Vega manda también un mensaje a la población para que "esté tranquila porque el agua de Sayago se puede consumir sin ningún reparo, los análisis están correctos. Solo hubo el problema de septiembre en cuatro pueblos pero lo solucionamos y nunca hemos estado parados".



Añade además, en respuesta a las críticas de la plataforma por la sanidad, que "el Procurador del Común nos dice que las actuaciones nuestras han sido correctas, igual tenemos que incidir en la vigilancia y en dar más información, pero no tenemos problema porque no hay nada que ocultar".