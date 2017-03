El Beato podrá contemplarse diez horas en Tábara por primera vez en su historia

Más de mil años después de su elaboración -en el 970- el Beato de Tábara retorna a su cuna, en la iglesia de Santa María de Tábara, el próximo día 1 de abril. Serán diez horas para la historia, las que permanecerá expuesto uno de los códices miniados más antiguos que se conservan de los Comentarios al Apocalipsis de San Juan. Llega procedente del Archivo Histórico Nacional, a donde retornará ese mismo día.



Los visitantes podrán contemplar así el códice original entre las 11 y las 21 horas en lo que será la tercera vez que se expone en Castilla y León tras los precedentes en las Edades del Hombre de Astorga y la exposición sobre "El Reino de León y sus Beatos".



Este privilegio, aunque fugaz, tiene lugar en el contexto de las jornadas internacionales que, bajo la denominación "Los Beatos medievales: una herencia compartida", organiza el Archivo Histórico Nacional el 31 de marzo y 1 de abril en Tábara. Un magno acontecimiento cultural que viene a reconocer "esta magnífica obra de la cultura medieval española" en palabras del José Luis La Torre, subdirector del Archivo Histórico Nacional (AHN) y con el que la institución clausura el 150 aniversario de su fundación.



Las jornadas reunirán en Tábara a un elenco de expertos internacionales, entre los que se encuentra María Teresa Lizaranzu, embajadora permanente de España ante la Unesco, quien pronunciará una conferencia sobre la importancia cultural del Registro de la Memoria del Mundo, en el que está incluido el códice tabarés desde el año 2015. También Carmen Sierra, directora del AHN o Silvestre Lacerda, director general del Libro, de Archivos y Bibliotecas de Portugal, además de especialistas de universidades de reconocido prestigio.



Para la presentación de estas dos jornadas se desplazó hasta Zamora José Luis La Torre Merino, subdirector del AHN, quien destacó el prestigio mundial del Beato de Tábara, como demuestra su inclusión en el Registro de la Memoria del Mundo, "que tiene como misión salvaguardar y dar el mayor grado de protección al patrimonio documental". El códice tabarés se sitúa así a la altura de documentos, también protegidos, como las Capitulaciones de Santa Fe (1492) o el Tratado de Tordesillas (1494). "Hasta hoy el 11 por ciento de los Registros de la Memoria del Mundo pertenecen a nuestra cultura" precisó La Torre Merino.



El propio Archivo Histórico Nacional seleccionó la imagen de la torre del Scriptorium de Tábara para la conmemoración de su 150 aniversario como "pieza del mes" de abril de 2016.



Los actos del próximo fin de semana fueron presentados ayer en la Diputación de Zamora con la presencia de la presidenta Mayte Martín Pozo, el alcalde de Tábara, José Ramos San Primitivo, y el presidente del Centro de Estudios Benaventanos "Ledo del Pozo", Fernando Regueras Grande.



Martín Pozo anunció la ampliación del horario de visitas a la iglesia de Santa María de Tábara en virtud del convenio con el Obispado de Astorga.



Gran divulgador y estudioso del Beato de Tábara, así como colaborador "desde hace 20 años" con el Ayuntamiento tabarés en la divulgación del importante legado, Regueras destacó el hecho "insólito" de la exposición del códice original. "No se ha visto en Tábara desde el año 1970, es un momento histórico para que la gente se acerque a esta obra maestra con una de las imágenes (en referencia al Scriptorium) que identifican a esta región".



El alcalde de Tábara, José Ramos, hizo suyas las palabras del fallecido y máximo experto mundial en códices, el estadounidense John Williams (cuyas cenizas reposan en la iglesia de Santa María), quien consideró el Beato de Tábara como "el más importante de toda la Península Ibérica, fue más allá, de toda Europa".



El regidor reivindicó también la importancia del Scriptorium, pues "de los 20 códices que se conservan en todo el mundo, tres se hicieron en Tábara: el Beato de Morgan (945), el de Tábara (970) y el de Gerona (975)".



A las conferencias y el aspecto investigador de las jornadas se suma una parte lúdica, con el estreno de una obra compuesta por Leo de Aurora para este acontecimiento "Música para el Beato de Tábara", a las 17.05 horas del 31 de marzo; y la actuación del grupo infantil de paloteo de Tábara, a las 19.00 horas de ese mismo día.



El municipio de Tábara no quiere dejar pasar la oportunidad de que este importante encuentro cultural propicie el deseado compromiso de las instituciones para hacer de la iglesia de Santa María de Tábara un Centro de Interpretación de los Beatos con proyección nacional. Hasta ahora los sucesivos intentos del Ayuntamiento e instituciones como "Ledo del Pozo" no se han quedado más que en "agua de borrajas" según Fernando Regueras. "El que quiera oír que escuche, no es un museo más, su dimensión va mucho más allá y conviene que se valore".