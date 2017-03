Nieva sin cuajar

La nieve se extendió ayer por todo el noroeste de la provincia pero no llegó a cuajar en la mayor parte de los pueblos de Sanabria y Carballeda, pese a que las borrascas de nieve se sucedieron entre el miércoles y el jueves, alternando con sol y rachas de viento. La mayor acumulación de nieve se registró en la Alta Sanabria entre Porto, Barjacoba y Villanueva de la Sierra, aunque los accesos por carretera no registraron problemas para la circulación, despejados durante toda la jornada. Los accesos a los puertos de Padornelo y La Canda no presentaron problemas a lo largo de la tarde, cuando la capa de nieve prácticamente había desaparecido, con nivel verde de servicio pero con precaución en la circulación. La N-525 se encontraba ayer en la misma situación, nivel verde y con precaución.



El descenso brusco de temperaturas pone en alerta a vecinos y equipos de mantenimiento invernal por el riesgo de placas de hielo. Porto registraba ayer 7,9 grados bajo cero y la máxima no llegó a un grado en positivo, 0,8 grados. En núcleos como Barjacoba de los tejados colgaban candelas y carámbanos, ofreciendo la imagen más invernal de la primavera.



Las previsiones para hoy de la Agencia Estatal de Meteorología estima temperaturas rigurosas de invierno y se repiten mínimas de ayer con 7,9 bajo cero en Porto y un aumento ligero de la temperatura máxima, que rozará los tres grados en positivo, 2,8. Nada que ver con los 20 grados de temperatura de comienzos de la semana.