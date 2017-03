Alcaldes del Parque Natural piden que la ampliación se acompañe de inversiones

Los alcaldes de Porto, Galende, Cobreros y Trefacio, incluidos en el Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y Porto, fueron ayer unánimes para exigir a la Junta de Castilla y León "inversiones" en sus municipios, tras la aprobación de la Ley de Ampliación del Parque que estaba decidida de antemano, con o sin oposición vecinal.



La alcaldesa de Porto, Guadalupe Carracedo, que asistió al plenario del miércoles donde se aprobó la ampliación exigió "el cumplimiento de la Ley para todos" y un incremento presupuestario que "repercuta en los vecinos y en los pueblos, y que no se vayan a un polígono industrial en Burgos. Si son del Parque que se queden en el Parque", señaló la mandataria de Ciudadanos.



El término de Porto se integra en su totalidad en el Espacio y el propósito de su alcaldesa "es sacar el máximo beneficio para vecinos y Ayuntamiento". Carracedo anunció que intentarán recuperar las ayudas ZIS y que las inversiones "son un plan de cumplimiento de futuro". La alcaldesa traslada su malestar por el desarrollo de la sesión en las Cortes "si el Partido Popular ha aprobado 12 enmiendas del PSOE, no sé a qué están jugando unos y otros. Ciudadanos estamos en medio y creo que nos engañan".



El alcalde de Galende, José Manuel Prieto, afirma que "es y vale el mismo discurso el que se planteó cuando ampliaron el parque de 5.000 a 22.000 que ahora". Recalca la falta de representatividad y decisoria de los alcaldes en las Juntas Rectoras del Parque donde "se informa de lo que se ha hecho en el Parque, porque todo viene decidido desde la Junta. ¿Y no sé para qué sirve?".



Planes de choque



La ampliación del Parque para el alcalde del PSOE "ya estaba decidida con o sin consentimiento de los vecinos". Como la alcaldesa de Porto, reiteró que los ayuntamientos no perciben ninguna compensación económica, desde la supresión de las ayudas ZIS. Más grave es "la falta de planes de choque en el parque para parar la despoblación pese a que hay personas con una carrera que quieren quedarse a vivir pero no pueden por falta de trabajo".



Prieto indica que la Junta "tiene que mantener una cuadrilla permanente de trabajo, hacerse cargo de la limpieza de las zonas de Uso Público, la apertura de servicios desde Semana Santa, el saneamiento integral de todos los municipios del Parque".



Son fundamentales "inversiones en el Lago que es el foco de atención y dinamización del turismo dentro del Parque". Aboga porque la Junta promocione un turismo de calidad al que se proporcionen actividades de senderismo hacia zonas menos conocidas del parque, como las lagunas. Ayudas directas a los ganaderos y las razas autóctonas se incluyen en las reivindicaciones de este Ayuntamiento para hacer compatible turismo y actividades agroganaderas dentro del espacio protegido. Si no se efectúan planes de choque "esto va a ser una reserva solo de animales dentro de 15 años". Sobre la ampliación del nombre del parque "más trabajo para las oficinas a la hora de rellenar papeles".



Y "desde hace 15 años se mantiene el mismo discurso en las Juntas Rectoras por parte de la Junta y la Dirección del Parque Natural", como constató el alcalde de Trefacio, Manuel Rodríguez Torres. La ampliación "no viene acompañada de mejoras económicas en la zona ni en los pueblos. Da igual que amplíen a 30.000 hectáreas que a 300.000, como si quieren añadir Puebla y la Reserva de la Culebra".



Supresión de ayudas ZIS



Para este alcalde "hay menos servicios, menos población, menos dinero y más parque". Rodríguez Torres suma "una total falta de colaboración de la Junta con los Ayuntamientos, como la apertura del Centro de la Trucha, o la antena de Murias. Los convenios se incumplen", critica el alcalde popular de Trefacio. Cuando los ayuntamientos recibían ayudas ZIS "podíamos tener alguna ventaja, ahora nada con la crisis. Ni renovables ni energías alternativas, ni nada".



Las ayudas ZIS permitían a los Ayuntamientos acometer obras que beneficiaban tanto al turismo como a los residentes. Es el caso del cuarto Ayuntamiento, Cobreros, con las obras de ampliación de las zonas de aparcamiento en el casco urbano de Sotillo sin terminar. El ampliaba los laterales de la carretera en casi un metro, para facilitar áreas de estacionamiento, ante los problemas de aparcamiento en las épocas de máxima afluencia de turistas a las Cascadas. Las obras quedaron a medias cuando se suprimieron las ayudas como señaló el alcalde, Ángel López Amigo. "Lo que tienen que hacer es ayudarnos económicamente y compensar los perjuicios de estar en el Parque" afirma López Amigo.