Ganaderos de Tudera urgen medidas contra el hambre que sufre la avifauna

El goteo de muerte de corderos recién nacidos en Tudera, por el ataque de aves carroñeras, con un cuervo en especial en el punto de mira, pone de manifiesto en el sector ganadero y también de las organizaciones agrarias que la fauna silvestre viva acuciada por el hambre. Y es sabido que hambre agudiza el ingenio. Es una situación que achacan a la retirada de los cadáveres de los animales muertos en las explotaciones ganaderas, que son recogidos para su calcinación en las plantas de tratamiento, y también a la escasez de presas de caza en el campo atribuible a la gran predación de las mismas por todo tipo de animales y prácticas.



Francisco Pascual Pordomingo, que ayer tropezó un nuevo cordero muerto a escasos metros de la nave y del pueblo, en una finca poblada de plásticos instalados para tratar de evitar los ataques, asegura que "la eliminación de un cuervo, al que se supone autor de las muertes, no es solución porque hay un montón de cuervos y alimañas de todas las clases, y todas muertas de hambre". Insiste en que "hay que dar de comer a la fauna porque si no seguirá atacando como siempre". Añade que "hasta que la Junta de Castilla y León no se ponga las pilas y deje de recoger animales en las explotaciones que tenemos carta verde, y dejen hacer más muladares o tirar el ganado como se hizo siempre, habrá que dejar que nos coman y nos pasará como al de las cabras de Mayalde".



El ganadero de Tudera ha tratado de atajar el problema colocando un tenderete de plásticos por la finca, pero la nueva pérdida de ayer le demuestra "que no sirven para nada".



"El panorama está negro" expresa, y destaca que existe "desanimo" en un sector "que invirtió en hacer naves, en dar de comer comprando pienso, paja y forrajes, y vendiendo los corderos a 32 euros y la leche como mucho a ochenta céntimos".



El hermano, José Luis Pascual, lleva siete corderos muertos picoteados por las aves carroñeras. Destaca las dificultades que golpean a quienes tratan de mantener ovino en semiextensivo o extensivo, y subraya que "no se puede pedir a los ganaderos que duerman al raso o bajo los árboles para defender al ganado". Defiende además "la limpieza que realizan las reses en el campo, evitando el crecimiento de la vegetación y el combustible para los posibles incendios forestales". En su criterio la Junta de Castilla y León debe tomar medidas para evitar los acosos de la fauna a las reses.



Francisco Pascual, por su parte, defiende que siga vivo el mercado de Villalpando "porque el día que muera podemos bajar los pantalones para que nos den por todas partes".



Hace hincapié en que el ganadero "produces un ganado de calidad, con madres que comen mucho fuera y con piensos naturales porque yo produzco forraje sin herbicidas y, sin embargo, te cansas y no da de si la soga. Te aprietan por un lado y por otro: un día un perro, otro día un aborto, otro día un ave, ¡esto está de pena!".



Ha llegado a comprobar cómo una oveja puede espantar a un perro doméstico cuando se acerca a un cordero, pero no se explica que un ave carroñera consiga matar el cordero, que entiende cuando pare dos crías "y entonces a lo mejor no puede atender a las dos".



La Alianza UPA-COAG reitera ante este nuevo suceso que "la Junta de Castilla y León debe poner sus propios medios para el control de estas especies que reiteradamente provoca bajas en las explotaciones ganaderas de la zona".



La organización agraria señala que "la Junta de Castilla y León debe proporcionar alimentación a las aves en estas zonas en determinados puntos controlados por la propia Administración, con animales muertos de explotaciones sanitariamente calificadas, que los ganaderos estarían dispuestos a proporcionar".