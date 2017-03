El alcalde de Mahíde denuncia pintadas que le tachan de terrorista

El alcalde de Mahíde, el socialista Roberto Cisneros Sanabria, se personaba en la tarde de ayer en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Villardecievos para presentar una denuncia por la aparición de pintadas contra él y su grupo municipal.



Las pintadas, con la consiga "socialista terrorista" aparecieron en la noche del jueves al viernes en una nave propiedad de la familia Cisneros situada a la entrada del pueblo, junto a la carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde.



Roberto Cisneros Sanabria ganaba la alcaldía en las elecciones de mayo de 2015 tras varias legislaturas de gobierno del Partido Popular. "No lo entiendo, pues yo creo que estoy haciendo las cosas bien como alcalde y sin meterme con nadie. Acepto las críticas de cualquiera, pero que me lo digan a mi, a la cara, no por detrás con pintadas hechas por un cobarde que no tiene lo que hay que tener para enfrentarse a mi", manifiesta preocupado Roberto Cisneros.



Las pintadas están en lugar muy transitado y la noticia se corrió inmediatamente por la comarca, pero muy en particular por los pueblos del municipio, que incluyen Pobladura, Las Torres, San Pedro de las Herrerías y Boya. Entre los vecinos ya han surgido las primeras reacciones y han mostrado su solidaridad con el regidor y una firme repulsa de estos hechos. "La política puede dar lugar a discrepancias, pero recurrir a las pintadas y los insultos no es ni nunca debe de ser la solución y nos dejan mal a todos los vecinos".



Alcaldes y concejales del PSOE de la comarca, y también alguno del PP, se solidarizaban con Cisneros y condenaban la aparición de las pintadas.



Las elecciones municipales de mayo de 2015 se cerraron en Mahíde con 195 votos (64,78%) para el PSOE que se llevó cinco concejales y 103 (34.22%) para el PP, que se quedó con dos. A lo largo de la presente legislatura han sido continuas las discrepancias políticas municipales entre los ediles populares y socialistas con diversas denuncias, algunas el Juzgado.



La Guardia Civil iniciaba en la tarde de ayer las pesquisas con vistas a descubrir al autor o autores de las pintadas tras presentar la denuncia el alcalde.