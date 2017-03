Aszal cree que la agricultura ecológica puede "salvar" al burro

La XIX Exposición monográfica de la raza asnal zamorano-leonesa que se celebrará este sábado, 18 de marzo, en el recinto ferial de San Vitero incorpora como principal novedad una "pasarela de burros" en la que los asnos demostrarán todas sus habilidades que a lo largo de la historia han facilitado el trabajo de los hombres y mujeres de la Raya, y también los nuevos usos que todavía pueden aportar estos animales en el siglo XXI, como la tracción en explotaciones ecológicas o el uso terapéutico para jóvenes con síndrome de Down. Según recordaba ayer en la presentación de la feria Jesús de Gabriel, secretario de la Asociación Nacional de Criadores de la raza (Aszal), la Unión Europea recomienda el uso de équidos en las explotaciones agrícolas y forestales ecológicas, donde está prohibido el uso de maquinaria, por lo que cree que el burro "volverá a tener futuro como animal de tracción, sobre todo en la horticultura". Por eso precisamente este año visitarán la feria los responsables de la Federación Europea de Tracción Animal (Fectu).



En la exposición de ejemplares de la raza participarán 50 animales que se podrán visitar a partir de las 10 horas, aunque será a partir de las 11 cuando comiencen los espectáculos con el concurso de ramaleo y la exhibición de doma en el exterior del recinto ferial, la inauguración oficial por parte de las autoridades está programada para las 12:30 horas, y a continuación comenzará la mencionada pasarela del asno zamorano-leonés. En cuanto a la subasta de buches, por segundo año consecutivo se reduce a dos hembras con un precio de salida de 1.000 euros cada una, este acto se ha convertido en los últimos años en algo más bien simbólico porque, reconocía de Gabriel, "ha dejado de cumplir la función que tenía hace años debido a la desaparición de la ganadería tradicional en Aliste".



De hecho, el número de crías de la raza nacidas en 2016 también ha descendido al centenar, un 37% por debajo del máximo alcanzado en la anualidad de 2009 con 160 crías, si bien el programa de mejora genética arrancaba con tan solo 40 nacimientos hace apenas dos décadas. No obstante, el presidente de los criadores, Jesús de Gabriel, destaca en el lado positivoque la raza cuenta con "un buen número de hembras jóvenes, ya no hay pérdida de patrimonio genético", por lo que será posible "retomar esos números de nacimientos más altos" en los próximos años para mantener baja la edad media de la raza. El libro genealógico de la raza zamorano-leonesa actualmente cuenta unos 1.200 ejemplares vivos.



Los premios del Concurso Morfológico Nacional también se ven reducidos a tres categorías: mejor garañón, mejor burra y mejor burra con rastra, desaparece la de buches porque todos los que acudirán a la exposición pertenecen a Aszal, pero habrá un nuevo premio para el ganador del concurso de habilidades, dotado con 400 euros y un trofeo de la Diputación de Zamora, que financia la organización de la feria con una ayuda de 10.000 euros.



La jornada de exaltación del asno continuará por la tarde con la ya tradicional ruta en burro y carros engalanados hasta la vecina localidad de San Juan del Rebollar, donde los participantes podrán compartir una merienda campera antes de regresar a San Vitero. El alcalde Rafael Caballero, invita a "todos los alistanos, a los sanabreses y a los trasmontanos a participar en un día de celebración en torno a la raza asnal autóctona, en el que parece que disfrutaremos de una climatología muy benigna". El regidor y Jesús de Gabriel presentaban ayer la feria del sábado en la sede de la Institución Provincial junto al diputado de Agricultura y Ganadería, José María Nieto, y al jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta, José Emilio Yanes.