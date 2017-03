Sayagua deberá recuperar un sistema fuera de servicio para acabar con la contaminación

La solución más viable a los problemas de contaminación de agua en Sayago pasan por recuperar el sistema de oxidación por dióxido de cloro, que funcionó durante un corto periodo de tiempo en la planta potabilizadora, pero la empresa gestora decidió dejar fuera de servicio para sustituirlo por hipoclorito sódico, menos efectivo contra el agente contaminante.



Así lo confirmaron ayer los técnicos de la Delegación Territorial durante una reunión en Zamora convocada por el delegado, Alberto Castro, con los alcaldes de la Mancomunidad Sayagua. El objetivo era informar de la alternativa que propone la Junta para que no se reproduzcan los problemas de contaminación, por exceso de trihalometanos, surgidos el año pasado. Ya metidos en el mes de marzo, los alcaldes tienen prisa por dar una solución definitiva a la red de abastecimiento de agua potable antes de que llegue el verano, cuando aumenta la población y baja el nivel del agua embalsada.



En la práctica, lo que vinieron a escuchar los alcaldes en la reunión de ayer fue lo adelantado por el propio consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las Cortes el pasado mes de noviembre cuando reveló "deficiencias" en la planta depuradora debido a un "mantenimiento no muy adecuado". Y todo ello a pesar de que en el año 2004 la Junta puso en marcha una instalación "muy moderna", con una inversión de 5,5 millones de euros, adecuada a las características de una conducción muy larga donde la persistencia del agente contaminante puede ser intensa.



Ayer el responsable de la planta de Sayagua justificó el cambio del sistema de oxidación por dióxido de cloro al de hipoclorito sódico en que el primero resultaba muy costoso y generaba mucho problemas. Desde la Junta se aclaró que no había constancia de tal incidencia durante el poco tiempo que funcionó.



La conclusión es que tras la visita de los técnicos a la planta de Carbellino la propuesta descarta la instalación de una máquina de ozono, como se ha apuntado en algún momento, y apuesta por "mantener lo que tenemos pero con las mejoras que sean necesarias" apunta uno de los asistentes a la reunión. Desde los servicios técnicos se defendió que el sistema es que el están utilizando los grandes pantanos y los costes de mantenimiento no son muy elevados.



Aunque no se habló de presupuestos para esa mejora de las instalaciones, sí se confía en que esta alternativa resulte menos costosa. En todo caso la propuesta de financiación pasaría por una aportación del 50% por parte de la Mancomunidad Sayagua y el otro cincuenta repartido entre un 25% la Junta y el otro 25% la Diputación. La confinanciación de la administración regional se limitaría a las mejoras en la planta de Carbellino y los depósitos de la Ermita de Gracia; a partir de ahí deberán ser los ayuntamientos quienes asuman el coste de los cloradores en los depósitos de distribución.



En cualquier caso la reunión de ayer fue informativa, no para tomar ninguna decisión. Los alcaldes pidieron al delegado de la Junta que remita a la Mancomunidad Sayagua el informe elaborado por los técnicos, con las soluciones propuestas y el coste de las mismas. A partir de ahí se convocará una reunión de la entidad de municipios con el fin de tomar decisiones. Lo que tienen claro los alcaldes es que la toma de decisión no debe demorarse con el fin de que en el verano la planta depuradora funcione adecuadamente y se garantice la potabilidad del agua sin riesgo de contaminación.