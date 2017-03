Exigen 50.000 euros a Lobo Marley por destruir casetas de aguardo en Zamora

El Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Zamora exige a cinco responsables de la asociación Lobo Marley el depósito de una fianza de 50.000 euros "por un presunto delito continuado de daños" derivados del derribo de casetas instaladas para el aguardo del lobo en las inmediaciones o interiores de la Reserva de Caza de la Sierra de la Culebra. Los hechos ocurrieron a finales de 2014. Son acusados por el Ministerio Fiscal, en nombre de la Junta de Castilla y León y un gestor cinegético. La acusación del gestor solicita incluso que se imponga a cada uno de los integrantes de Lobo Marley "dos años y seis meses de prisión".



El presidente del colectivo, Luis Miguel Domínguez, pone de manifiesto en un vídeo grabado sobre el particular que "cuando denunciábamos el uso de casetas y cebaderos para matar lobos lo hicimos a conciencia, con rigor y bienintencionamente, y a favor de la sociedad que no puede ver cómo se mata un lobo mientras está comiendo". Califica además de "sobredimensionada" la petición de la acusación. En su alocución señala que al lobo "en secreto se le mata, se le asesina y desangra día a día con malas artes". El lobo, dice, "es el gran perseguido de este país y emblema del desprecio al patrimonio natural". Lobo Marley, señala, que "nació para devolver el lobo a la sociedad y defender el patrimonio de todos los españoles". Apostó por "ejercer el derecho ciudadano nos solo de palabra sino también con la acción". Para hacer frente a esta fianza hizo un llamamiento a la solidaridad y pidió ayuda económica a los posibles visionarios del vídeo o se hicieran eco del mismo. "Nos están metiendo en un laberinto jurídico que nos perjudica día a día. No nos asusta, y respetamos la ley y a quien la imparte, pero tenemos una musculatura financiera que es la que es" expresa Domínguez.



La aparición en el vídeo de una pareja de cánidos muertos de un tiro, considerados por la asociación como lobos ibéricos, fue rápidamente considerado "una manipulación" por los cazadores al tratarse, en realidad, de una pareja de coyotes matados "de un doblete" en EE. UU. Luego la Asociación aclaró la imagen.



El auto judicial es un procedimiento abreviado de preparación del juicio oral.