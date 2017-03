Endometriosis, la gran desconocida

"El diagnóstico de la endometriosis no es nada fácil. Es una enfermedad de mujeres y al estar considerada como benigna yo creo que no se toman en consideración los tremendos dolores de las pacientes que lo padecemos y por eso tarda años en diagnosticarse". Es Eva García Martínez, natural de Salamanca, residente en el Cubo del Vino y quien ha conseguido hasta el momento 180.000 firmas para apoyar la investigación de esta enfermedad, una base de datos en los que aparezcan el registro de la incidencia de la enfermedad y el establecimiento de un plan nacional destinado a que se aumenten los servicios de referencia, sobre todo en comunidades extensas como Castilla y León, Andalucía y Castilla la Mancha.

Especialistas

El objetivo, que se canaliza por la plataforma change.org es llegar al medio millón de firmas necesarias para promover una iniciativa legislativa popular que lleve el asunto al Parlamento. "Por el momento especialistas en endometriosis los hay en centros que están en Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Bilbao y Asturias".

Eva García espera con incertidumbre y ansiedad la respuesta que le den el viernes en el hospital de La Paz de Madrid sobre si la operan o no, intervención que sería, espera, un alivio aunque es consciente de que aún así se podría volver a reproducir: "Hay mujeres que conozco que llevan cinco y siete intervenciones pero para mi ya ha sido un autentico acierto llegar a Madrid y toparme con una ginecóloga que me da seguridad , me escucha y entiende lo que es la enfermedad. Lamentablemente en la mayoría de los casos no sucede así".

La endometriosis es una enfermedad que se localiza en el sistema reproductor femenino y que consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, en los ovarios, vejiga o intestino. Menos frecuente es que la endometriosis aparezca en el exterior del abdomen, como en pulmones u otras partes del cuerpo. Su principal consecuencia es el dolor intenso que produce, que se combate con analgésicos, tratamiento hormonal o cirugía. En el caso de Eva la falta de eficacia de los analgésicos y las últimas crisis con dolor agudo, cólicos y cinco días en cama le han llevado al extremo de tomar opiáceos suaves como el Tramadol.

Hace solo año y medio, que a Eva le diagnosticaron la enfermedad, después de un largo peregrinaje por diferentes consultas médicas que no daban con el problema y relacionaban los dolores con la regla dándolos como normales . "Ha sido horrible, en las consultas normales los ginecólogos no te escuchan lo suficiente como para entender que lo que tu tienes no es un dolor por la regla. Me han llegado a hacer dos ecografías, pero no ha sido finalmente hasta una tercera cuando un médico con buen ojo clínico me ha diagnosticado, con dos quistes en el ovario y adherencias en la zona del recto. La reserva ovárica está bajo mínimos". Al ser considerada una enfermedad benigna "parece que no hay riesgo, pero si entre medias tienes un fallo multiorgánico, ¿qué ocurre?". Otra solución como pueden ser los anticonceptivos, pero en este caso concreto hay rechazo".

Eco de la campaña

"¿Es genética la endometriosis? Mi madre y abuela tenían unas reglas también muy dolorosas. Cuanto más partos tengas dicen que te alivian. Yo creo que eso es si no la tienes muy desarrollada, pero si está avanzada es menos probable. Todo son hipótesis respecto al origen de la enfermedad. He leído que en experimentos con ratones, al darles alimentación con pesticidas durante tres meses han desarrollado la endometriosis, por lo que habría un factor ambiental. Pero científicamente hay pocas certezas".

Adaec es la Asociación Estatal de afectados por la endometriosis y por lo tanto hay muchos testimonios que dan cuenta de la falta que hace la investigación para un diagnóstico a tiempo y evitar el intenso dolor que provoca o las consecuencias que pueda tener. Quizá por ello la campaña promovida por la zamorana ha tenido tanto eco, aunque el problema es ciertamente frecuente, ya que afecta a más del 10% de las mujeres. Eva se muestra sorprendida esperanzada ante la repercusión de la recogida de firmas. "Hay días que no para el teléfono de sonar dando las gracias".